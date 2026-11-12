في مشاهد ملهمة.. محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية السادس من أكتوبر

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، والتي أُقيمت باستاد الإسكندرية الرياضي، بمشاركة طلاب وطالبات مدارس المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء والشباب.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وملحمة وطنية خالدة تجسد عظمة القوات المسلحة المصرية وبسالة رجالها، وما قدموه من تضحيات غالية لاستعادة الأرض وصون كرامة الوطن، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار العظيم لم يكن مجرد إنجاز عسكري، بل كان تجسيدًا لإرادة شعب آمن بقدراته، وتمسك بحقه، واستطاع بالتكاتف والعزيمة أن يصنع التاريخ ويستعيد أرضه وكرامته.

وأضاف المحافظ أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر يمثل فرصة مهمة لنقل روح هذه الملحمة الوطنية إلى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بحجم التضحيات والبطولات التي قدمها أبطال القوات المسلحة، مؤكدًا أن بناء وعي الأجيال وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وحب الوطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة والتعليم فحسب، بل يمتد إلى بناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على المشاركة في مسيرة التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة الإنجازات.

جاء ذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة/ نجلاء سليم، وكيل المديرية، واللواء ا.ح / حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشماليه العسكرية، والعميد أ.ح/ أحمد البحيري، المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، واللواء / هشام لطفي مدير عام ستاد الإسكندرية، و الدكتور / وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضية، والدكتورة / هالة جودة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وشوكت سعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية التسع.

وشهدت الاحتفالية تقديم مجموعة متميزة من العروض الفنية والموسيقية والرياضية التي أبدع في تقديمها طلاب وطالبات مدارس الإسكندرية، والتي عكست مواهبهم وقدراتهم الفنية والرياضية، واستحضرت روح النصر والبطولة والانتماء الوطني، حيث تضمن البرنامج طابور العرض، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطني، وفقرات الكورال الموسيقي، وعددًا من العروض الفنية الوطنية، إلى جانب عروض الكاراتيه، واختُتمت الفقرات بعرض خريطة مصر، في لوحة فنية وطنية جسدت اعتزاز الطلاب بتاريخ وطنهم وانتمائهم إليه.