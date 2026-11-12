قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية
حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟
شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المناصب القيادية
بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة
ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في مشاهد ملهمة.. محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية السادس من أكتوبر

احتفالية بستاد الإسكندرية
احتفالية بستاد الإسكندرية
أحمد بسيوني

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، والتي أُقيمت باستاد الإسكندرية الرياضي، بمشاركة طلاب وطالبات مدارس المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء والشباب.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وملحمة وطنية خالدة تجسد عظمة القوات المسلحة المصرية وبسالة رجالها، وما قدموه من تضحيات غالية لاستعادة الأرض وصون كرامة الوطن، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار العظيم لم يكن مجرد إنجاز عسكري، بل كان تجسيدًا لإرادة شعب آمن بقدراته، وتمسك بحقه، واستطاع بالتكاتف والعزيمة أن يصنع التاريخ ويستعيد أرضه وكرامته.

وأضاف المحافظ أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر يمثل فرصة مهمة لنقل روح هذه الملحمة الوطنية إلى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بحجم التضحيات والبطولات التي قدمها أبطال القوات المسلحة، مؤكدًا أن بناء وعي الأجيال وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وحب الوطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة والتعليم فحسب، بل يمتد إلى بناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على المشاركة في مسيرة التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة الإنجازات.

جاء ذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة/ نجلاء سليم، وكيل المديرية، واللواء ا.ح / حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشماليه العسكرية، والعميد أ.ح/ أحمد البحيري، المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، واللواء / هشام لطفي مدير عام ستاد الإسكندرية، و الدكتور / وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضية، والدكتورة / هالة جودة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وشوكت سعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية التسع.

وشهدت الاحتفالية تقديم مجموعة متميزة من العروض الفنية والموسيقية والرياضية التي أبدع في تقديمها طلاب وطالبات مدارس الإسكندرية، والتي عكست مواهبهم وقدراتهم الفنية والرياضية، واستحضرت روح النصر والبطولة والانتماء الوطني، حيث تضمن البرنامج طابور العرض، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطني، وفقرات الكورال الموسيقي، وعددًا من العروض الفنية الوطنية، إلى جانب عروض الكاراتيه، واختُتمت الفقرات بعرض خريطة مصر، في لوحة فنية وطنية جسدت اعتزاز الطلاب بتاريخ وطنهم وانتمائهم إليه.

الإسكندرية محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم السادس من أكتوبر طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

المغرب الفاسي

خاص| موقف الأهلي من ضم نجم المغرب الفاسي

محمد صلاح

خالد الغندور يشيد بمحمد صلاح: «في حتة تانية»

جوارديولا

بعد رفض عرضي هولندا وإيطاليا.. جوارديولا يقترب من قيادة هذا المنتخب

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد