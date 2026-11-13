رمايات احترافية وحق الزيارة والتفتيش.. أبرز محاور ختام التدريب البحري المصري التركي «بحر الصداقة»

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصري التركي "بحر الصداقة – 2026 " والذى استمر تنفيذه لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والتركية، وذلك بحضور المرحلة الختامية للتدريب الفريق محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية المصرية والفريق أول بحري أرجومنت تاتلى أوغلو قائد القوات البحرية التركية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

عقد عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم العملياتية للعناصر المشاركة

وجاء التدريب استمراراً لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، وتضمن عقد عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم العملياتية للعناصر المشاركة، ونفذت القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين عددا من الرمايات بمختلف الأسلحة التى عكست المستوى الاحترافي والدقة في التعامل مع الأهداف.

كما تم التدريب على تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على مجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار باستخدام أسلحة ووسائل الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة في التدريب.

وفي تقليد عسكرى أصيل نفذت الوحدات البحرية من الجانبين مروراً في تشكيل بحري متناغم وأدت التحية العسكرية للقادة الحاضرين المرحلة الختامية للتدريب.