قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستهدف 15 سفينة تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
3 أهداف تفصل صلاح عن عرش منتخب مصر.. هل يحطم رقم حسام حسن أمام مالاوي؟
إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا
عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه
فلسطين تعرب عن تضامنها مع الإمارات إثر حادثٍ مروري بالفجيرة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية
مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في ببيت لحم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يهاجم الغرب: تنتهك مبادئ الميثاق الأولمبي وتتجاهل النظام القضائي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

هاجم الرئيس فلاديمير بوتين، الدول الغربية التي تعرقل عودة الرياضيين الروس إلى البطولات الدولية، وذلك خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير الثقافة البدنية والرياضة في روسيا.

وقال الرئيس الروسي: "إنهم يثبتون مجددا أنه لا توجد قواعد عالمية. هناك مجموعة واحدة فقط من القواعد: تلك التي تناسب مصالحهم".

وأضاف بوتين: "تتعرض الاتحادات لضغوط من حكوماتها، وتُجبر على التصرف بهذه الطريقة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن أولئك الذين يناضلون من أجل قواعد موحدة والحفاظ على المؤسسات الديمقراطية يتجاهلون بدورهم كل تلك القواعد والمؤسسات.. وللأسف، علينا التعامل مع هؤلاء الأشخاص على الساحة الدولية".

كندا وهولندا تمنعان التأشيرات عن الروس

وجاءت تصريحات بوتين ردًا على الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية، والتي تبذل قصارى جهدها لمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الفعاليات الرياضية، فعلى سبيل المثال، أبلغت الحكومة الكندية الاتحاد الدولي لهوكي الجليد أنها لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس أو البيلاروسيين للمشاركة في بطولة العالم للناشئين 2027.

 وفي الوقت نفسه، رفضت هولندا منح تأشيرات دخول لأعضاء بارزين في المنتخب الروسي للجمباز الفني للمشاركة في بطولة العالم، كما أعلنت دول أوروبية أخرى أنها لن تحضر أي منافسات تشارك فيها روسيا.

انتهاك للميثاق الأولمبي

وأكد الرئيس الروسي أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً من الدول الغربية لمبادئ الميثاق الأولمبي وتجاهلاً للنظام القضائي في المجال الرياضي.

 وأضاف: "إنهم يثبتون مرة أخرى أنه لا توجد قواعد عالمية، حسناً، هؤلاء هم من يجب علينا التعامل معهم. يجب علينا الدفاع عن مصالحنا بثبات واتزان، وهذا ما سنفعله في جميع المجالات".

بوتين روسيا مقاطعة الرياضيين الروس الغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

معاشات

2080 جنيها الحد الأدنى للمعاش في يناير 2027

وزارة الصحة والسكان

إرشادات عامة للوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل

المهندس خالد هاشم

خالد هاشم: فرص واعدة لتعزيز التعاون الصناعي المصري الياباني في مجالات السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد