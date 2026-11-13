بوتين يهاجم الغرب: تنتهك مبادئ الميثاق الأولمبي وتتجاهل النظام القضائي

هاجم الرئيس فلاديمير بوتين، الدول الغربية التي تعرقل عودة الرياضيين الروس إلى البطولات الدولية، وذلك خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير الثقافة البدنية والرياضة في روسيا.

وقال الرئيس الروسي: "إنهم يثبتون مجددا أنه لا توجد قواعد عالمية. هناك مجموعة واحدة فقط من القواعد: تلك التي تناسب مصالحهم".

وأضاف بوتين: "تتعرض الاتحادات لضغوط من حكوماتها، وتُجبر على التصرف بهذه الطريقة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن أولئك الذين يناضلون من أجل قواعد موحدة والحفاظ على المؤسسات الديمقراطية يتجاهلون بدورهم كل تلك القواعد والمؤسسات.. وللأسف، علينا التعامل مع هؤلاء الأشخاص على الساحة الدولية".

كندا وهولندا تمنعان التأشيرات عن الروس

وجاءت تصريحات بوتين ردًا على الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية، والتي تبذل قصارى جهدها لمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الفعاليات الرياضية، فعلى سبيل المثال، أبلغت الحكومة الكندية الاتحاد الدولي لهوكي الجليد أنها لن تصدر تأشيرات دخول للرياضيين الروس أو البيلاروسيين للمشاركة في بطولة العالم للناشئين 2027.

وفي الوقت نفسه، رفضت هولندا منح تأشيرات دخول لأعضاء بارزين في المنتخب الروسي للجمباز الفني للمشاركة في بطولة العالم، كما أعلنت دول أوروبية أخرى أنها لن تحضر أي منافسات تشارك فيها روسيا.

انتهاك للميثاق الأولمبي

وأكد الرئيس الروسي أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً من الدول الغربية لمبادئ الميثاق الأولمبي وتجاهلاً للنظام القضائي في المجال الرياضي.

وأضاف: "إنهم يثبتون مرة أخرى أنه لا توجد قواعد عالمية، حسناً، هؤلاء هم من يجب علينا التعامل معهم. يجب علينا الدفاع عن مصالحنا بثبات واتزان، وهذا ما سنفعله في جميع المجالات".