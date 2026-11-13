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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
أ ش أ

 أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما فيها القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدًا أن الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وقال البديوي - في بيان اليوم /الجمعة/- إن تعريض المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، وتقويض قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها، يضاعف معاناة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن استمرار الاعتداءات عليها يستوجب موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات ويضمن مساءلة المسؤولين عنها.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المحتاجين في القطاع دون عوائق، فضلا عن تمكين الجهات الإغاثية من أداء مهامها بأمان.

وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندتها لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.​


 

الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية جاسم محمد البديوي

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