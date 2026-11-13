تطعيم 1.379 مليون طفل ضمن الحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالبحيرة

اختتمت فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية، والتي نُفذت على مدار ثلاثة أسابيع بجميع مراكز ومدن محافظة البحيرة ، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الوقاية الصحية وحماية الأطفال من الأمراض المعدية .

وأسفرت الحملة عن تطعيم مليونا و379 ألف و347 طفلا ، بنسبة إنجاز بلغت 2 ر 98 % من إجمالي المستهدف البالغ مليون و404 ألف و458 طفلا ، من المصريين وغير المصريين، ممن تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و10 سنوات.

وأكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ، على أن هذه النتائج تعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المتكامل بين مديرية الصحة وكافة الجهات المعنية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين، من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، والتوسع في مواقع تقديم الخدمة، بما أسهم في تحقيق معدلات تغطية مرتفعة على مستوى المحافظة.

وأشادت محافظ البحيرة بجهود الفرق الطبية والعاملين المشاركين في تنفيذ الحملة، وما بذلوه من عمل ميداني وتواصل مباشر مع الأسر، مؤكدة استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الصحية والقوافل الطبية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الوقائية والعلاجية والحفاظ على صحة المواطنين.

شارك في تنفيذ الحملة 1226 فرقة طبية، وذلك من خلال 4400 موقع للتطعيم، شملت الوحدات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات، إلى جانب الفرق المتحركة التي استهدفت الوصول إلى الأطفال بمختلف المناطق والتجمعات السكانية.