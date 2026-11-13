محافظ الوادي الجديد: الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية تحقق 106% من المستهدف

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أعلنت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، تجاوز الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية المستهدف العام، بنسبة إنجاز بلغت 106%، والتي ينفذها القطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أن نسبة الإنجاز تعكس معدلات تنفيذ الحملة وتغطيتها، في إطار جهود الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال بمختلف مراكز المحافظة.

وأشادت بجهود الفرق الطبية والإشرافية والإدارية المشاركة في تنفيذ الحملة، مثمنة التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمراكز، ودور الفرق المشاركة في الوصول إلى الأطفال المستهدفين وتجاوز المعدلات المقررة بجميع الإدارات.

وأكدت أهمية مواصلة جهود التوعية وتعزيز كفاءة تنفيذ برامج التطعيمات القومية، بما يسهم في حماية صحة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية.