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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث يكشف حوارًا سريًا لـ حسن البنا: نريد تغيير البلد من البيت للحكومة

حسن البنا
حسن البنا
محمد كمال

استعرض عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، تفاصيل حوارات قال إنها دارت في لقاءات مغلقة بين حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وأحد المنضمين إليها، كاشفًا عن تصريحات منسوبة للبنا بشأن الأهداف الحقيقية للجماعة وضرورة إخفائها عن المجتمع.

وأوضح عبد الحافظ، خلال لقاء على قناة الحياة، أن هذه الرواية وردت في كتاب صغير كتبه أحمد أنس الحجاجي، الذي وصفه الإخوان بأنه «كاتم أسرار البنا»، مشيرًا إلى أن الحجاجي انضم إلى الجماعة عام 1937، وكان من مواليد عام 1920، والتقى البنا بعد أن سمع كثيرًا عن الإخوان وأراد معرفة أفكارهم الحقيقية منه مباشرة.

وأضاف أن الحجاجي ذكر في كتابه، الذي صدر في أكتوبر 1952، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من حركة الضباط الأحرار، تفاصيل لقاءاته مع البنا، موضحًا أنه سأله عن حقيقة أهداف الجماعة بعيدًا عن الخطاب المعلن.

وبحسب الرواية التي نقلها عبد الحافظ، قال حسن البنا خلال أحد اللقاءات: «إحنا فوار نريد أن نقلب حال هذا البلد من البيت إلى الحكومة ومن الفرد إلى الحاكم»، وعندما سأله الحجاجي عن سبب عدم إعلان الجماعة ذلك صراحة، رد البنا: «مش هنقول كده لأن إحنا لو قلنا كده قوانين البلد هتحبسنا وإحنا مش عايزين نتحبس بدري».

وأشار الباحث إلى أن الحجاجي روى أنه أبدى رغبته في مبايعة البنا على الدم، فتهلل وجه الأخير، وقال له: «تعال نحن نبحث عن أمثالك»، قبل أن يشرح له طبيعة العمل الذي يريده التنظيم.

وأضاف عبد الحافظ أن البنا، وفقًا للرواية، تحدث عن ضرورة إخفاء الأهداف الحقيقية للجماعة، قائلًا: «إحنا هنعمل ثورة ولكن علينا أن نداري وعلينا أن نناور حتى نتمكن»، وألا يُفصح عن حقيقة الأفكار إلا عندما تصبح الجماعة، بحسب التعبير المنقول، «لهيبًا مستعرًا لا تطفئه أنهار الدنيا كلها».

واعتبر الباحث أن هذه الرواية تقدم تصورًا عن طبيعة الخطاب الذي اعتمدته الجماعة في مراحل تأسيسها، والفرق بين ما كانت تعلنه للجمهور وما كان يدور في اللقاءات المغلقة، وفقًا لما أورده الحجاجي في كتابه.

حسن البنا الإخوان التنظيم الخاص أفكار الجماعة

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