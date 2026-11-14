الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية ويدعو إلى حل عادل ودائم

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، ومواصلة العمل مع جميع الدول المحبة للسلام في المجتمع الدولي؛ لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين"، في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في رسالة بعثها شي جين بينج إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه فيها، بمناسبة الذكرى الـ 38 لإعلان قيام دولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت.

وقال الرئيس شي إن الصين وفلسطين تربطهما صداقة تاريخية، معربا عن استعداد بلاده لبذل جهود مشتركة مع الجانب الفلسطيني لقيادة علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الفلسطينية نحو تطورات أكبر، بما يخدم الشعبين بصورة أفضل.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، ولا يجوز تهميشها، مؤكدا أن الصين ستواصل دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني بكل ثبات، لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

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