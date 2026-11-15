قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الروسي اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين
شوبير يكشف موقف أقطاي وإبراهيم عادل وكباكا من الرحيل عن الأهلي
«قوى عاملة النواب» تطالب «الصحة» بتحديد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات
بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات
وزير الداخلية السوري: اتفقت مع نظيري اللبناني على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات
مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم
شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق "تارجت" لمحاضر السرقة
أوهمهم بإدراج ذويهم بقوائم العفو.. سقوط نصّاب استولى على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
حسين فهمي: الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا من جديد
«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز
تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عودة الخط الملاحي ONE للعبور من القناة.. أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ONE CONTINUITY

القناة
القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة الخط الملاحي ONE للعبور من القناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الأحد، عبور  سفينة الحاويات  "ONE CONTINUITY" ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة والمُتجهة إلى هولندا.

تتبع السفينة الخط الملاحي ( ONE)، ويبلغ طول السفينة 320 مترًا، وعرضها 46 مترًا، بحمولة كلية 88 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 8110حاوية مكافئة (TEU).

وتعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية FE1 التي يشغلها التحالف الملاحي Premier Alliance الذي يضم أيضًا الخط الملاحي "HMM" و الخط الملاحي "Yang Ming"، وتربط الخدمة بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس يثبت بما لايدع مجالًا للشك أن القناة هي الخيار المُستدام لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء منذ بداية أزمة البحر الأحمر و متابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية والمُتغيرات السوقية بما ساهم في تحقيق التنسيق اللازم لعودة الخطوط الملاحية بصورة تدريجية تمهيدًا للعودة الكاملة.

وأشار الفريق ربيع إلى جاهزية القناة للعمل بكامل طاقتها واستقبال عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور مجددًا من القناة، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر عودة ثلاث خدمات ملاحية أخرى تابعة للتحالف الملاحي Premier Alliance للعبور من القناة بدلًا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

من جانبه، أكد الربان Oleksandr shumakov كابتن السفينة أن العودة للعبور من قناة السويس يُعد أمرًا في غاية الأهمية للخط الملاحي لما تحققه القناة من وفر في المسافة بين آسيا وأوروبا ينعكس على وصول البضائع بصورة أسرع وتقليل استهلاك الوقود وذلك بدلًا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وأشاد ربان السفينة بالمستوى المُتميز للخدمات الملاحية التي قدمتها الهيئة خلال رحلته عبر القناة وما لمسه من تعاون من مرشدي القناة والقاطرات المصاحبة، مُعربًا عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير المجرى الملاحي للقناة عبر زيادة مناطق الإزدواج وتوسعة بعض القطاعات بما يجعل الملاحة بالقناة أيسر و أكثر أماناً.

الإسماعيلية قناة السويس هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

ترشيحاتنا

فيتامين c

فاكهة تتفوق على البرتقال في تقوية المناعة.. تعرف عليها

محشي الكرنب

خطوة بخطوة.. طريقة محشي الكرنب بسهولة

جبنة رومي

أضرار خطيرة .. ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الجبنة الرومي ؟

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد