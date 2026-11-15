عودة الخط الملاحي ONE للعبور من القناة.. أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ONE CONTINUITY

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة الخط الملاحي ONE للعبور من القناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الأحد، عبور سفينة الحاويات "ONE CONTINUITY" ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة والمُتجهة إلى هولندا.

تتبع السفينة الخط الملاحي ( ONE)، ويبلغ طول السفينة 320 مترًا، وعرضها 46 مترًا، بحمولة كلية 88 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 8110حاوية مكافئة (TEU).

وتعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية FE1 التي يشغلها التحالف الملاحي Premier Alliance الذي يضم أيضًا الخط الملاحي "HMM" و الخط الملاحي "Yang Ming"، وتربط الخدمة بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس يثبت بما لايدع مجالًا للشك أن القناة هي الخيار المُستدام لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء منذ بداية أزمة البحر الأحمر و متابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية والمُتغيرات السوقية بما ساهم في تحقيق التنسيق اللازم لعودة الخطوط الملاحية بصورة تدريجية تمهيدًا للعودة الكاملة.

وأشار الفريق ربيع إلى جاهزية القناة للعمل بكامل طاقتها واستقبال عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور مجددًا من القناة، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر عودة ثلاث خدمات ملاحية أخرى تابعة للتحالف الملاحي Premier Alliance للعبور من القناة بدلًا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

من جانبه، أكد الربان Oleksandr shumakov كابتن السفينة أن العودة للعبور من قناة السويس يُعد أمرًا في غاية الأهمية للخط الملاحي لما تحققه القناة من وفر في المسافة بين آسيا وأوروبا ينعكس على وصول البضائع بصورة أسرع وتقليل استهلاك الوقود وذلك بدلًا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وأشاد ربان السفينة بالمستوى المُتميز للخدمات الملاحية التي قدمتها الهيئة خلال رحلته عبر القناة وما لمسه من تعاون من مرشدي القناة والقاطرات المصاحبة، مُعربًا عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير المجرى الملاحي للقناة عبر زيادة مناطق الإزدواج وتوسعة بعض القطاعات بما يجعل الملاحة بالقناة أيسر و أكثر أماناً.