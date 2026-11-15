«معلومات الوزراء» يستعرض مقتنيات متحف رواد الفن ودوره في توثيق ذاكرة الإبداع المصري

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من الفيديوهات ضمن سلسلة «متاحف مصر.. رحلة بين التاريخ»، للتعريف بمتحف الفن المصري لرموزه ورواده، المعروف باسم «متحف رواد الفن»، وتسليط الضوء على مقتنياته ودوره في حفظ وتوثيق الذاكرة الفنية والثقافية المصرية، من خلال مجموعة نادرة من الوثائق والصور والأزياء والأدوات والمتعلقات الشخصية لنحو 100 فنان ومبدع من رواد المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

واستعرضت الفيديوهات تاريخ المتحف ومحتوياته، باعتباره أحد المتاحف النوعية التي تتيح للأجيال الجديدة التعرف على تطور الفنون المصرية وارتباطها بالتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها المجتمع على مدار أكثر من 150 عامًا.

وخلال الفيديوهات، أوضح الدكتور محمد أمين عبد الصمد، المشرف على إدارة التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن فكرة المتحف تقوم على جمع العناصر المادية المرتبطة بالفنانين وتاريخ الفنون المصرية، مؤكدًا أن كل مقتنى يحمل حكاية ويوثق مرحلة من تاريخ الثقافة والإبداع المصري، ويعكس طبيعة البيئة الفنية والاجتماعية التي نشأ فيها.

وأشار إلى أن المتحف، الكائن في 9 شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك، يضم مجموعة متنوعة من المقتنيات التي تتيح للزائر تتبع تطور الحياة الفنية المصرية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الوقت الراهن، والتعرف على مسيرة رموز الفن وإسهاماتهم في تشكيل الوجدان المصري.

وتتنوع المعروضات بين الأزياء التي ارتبطت بعروض الفرق المسرحية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن، والمتعلقات الشخصية لعدد من الفنانين، فضلًا عن الصور الفوتوغرافية والوثائق التي توثق مراحل مهمة من تاريخ الفرق والمؤسسات الفنية في مصر.

ومن أبرز الوثائق المعروضة صور لعقود أُبرمت بين فرقة رمسيس والممثلين والعاملين بها، بما يكشف تطور أساليب الإدارة والعمل المؤسسي داخل الفرق المسرحية، إلى جانب إعلانات العروض المسرحية والفنية التي كانت تُنشر في الصحف أو توزع على الجمهور، وتوثق طبيعة الأعمال الفنية وأساليب الترويج لها في تلك الفترات.

كما يضم المتحف مقتنيات شخصية لعدد من رموز الثقافة والفن، من بينهم الأديب والمفكر توفيق الحكيم، والفنان سيد درويش، وتشمل مقتنيات الأخير عوده، وصورة من قسيمة زواجه، والجواب الذي تقدم به للالتحاق بالدراسة في المعهد الديني، فضلًا عن مقتنيات الموسيقار داود حسني، بما يتيح التعرف على جوانب إنسانية ومهنية من حياة هؤلاء الرواد.

وتشمل المعروضات أيضًا نصوصًا مسرحية مكتوبة بخط اليد، تمثل توثيقًا لأساليب الكتابة المسرحية وتطور موضوعاتها وتقنياتها عبر مراحل زمنية مختلفة، إلى جانب صور فوتوغرافية لخريجي الدفعات الأولى من معهد التمثيل، الذي أُنشئ عام 1930، وأُغلق ثم أعيد افتتاحه عام 1934، بما يوثق تطور مؤسسات التعليم الفني وصولًا إلى إنشاء أكاديمية الفنون.

وفيما يتعلق بتاريخ العمارة المسرحية، يضم المتحف مجموعة من الماكيتات التي توضح تطور أشكال ومساحات العرض المسرحي في مصر، من بينها ماكيت مقهى «نزهة النفوس»، الذي يعكس أحد أنماط تقديم العروض الفنية في بدايات القرن العشرين داخل المقاهي والكازينوهات، قبل تطور المسارح ومساحات العرض، ومن بينها المسارح التي شهدتها منطقة روض الفرج وكازينو بديعة.

كما يعرض ماكيت المسرح القومي، الذي ارتبط تاريخيًا بالفرقة القومية وشهد مراحل من التطوير والتجديد، من بينها تجديده في إطار المشروع النهضوي الذي تبناه طلعت حرب، بهدف إتاحة العروض المسرحية للجمهور وتعزيز دور الفن في المجتمع، ويحمل أحد أطر المسرح عبارة «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».

ومن المعالم التاريخية التي يوثقها المتحف ماكيت دار الأوبرا الخديوية القديمة، الذي يجسد صورة مصغرة لهذا الصرح الثقافي الذي احتل مكانة بارزة في تاريخ الحياة الفنية المصرية، قبل احتراق مبناه الأصلي، ليظل الماكيت شاهدًا على طرازه المعماري وهيئته التاريخية.

ولا تقتصر مقتنيات المتحف على المسرح والموسيقى، بل تمتد إلى الأدب والنقد المسرحي وفنون الرقص الشعبي، من خلال مجموعة من الأزياء التي تعكس ثقافات المناطق المصرية المختلفة والرقصات المرتبطة بها، بما يبرز ثراء وتنوع الموروث الثقافي المصري، فضلًا عن وثائق ونصوص مرتبطة بمؤتمرات الموسيقى والفنون التي عُقدت على مدار القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، وتوثق تطور الحراك الفكري والفني في مصر.

ويُعد المتحف أحد المؤسسات المعنية بصون التراث الفني المصري وتوثيق ملامحه المادية والإنسانية، حيث افتُتح عام 2023 برعاية رئاسة الجمهورية وإشراف وزارة الثقافة، ويضم مقتنيات أصلية لنحو 100 فنان ومبدع أسهموا في تشكيل الوجدان المصري والعربي، تشمل أزياء وتسجيلات نادرة وعقودًا وصورًا فوتوغرافية ووثائق شخصية وفنية.

وتتجاوز أهمية المتحف مجرد الاحتفاظ بالمقتنيات التاريخية، إذ تمثل معروضاته شواهد مادية على تطور المجتمع المصري ومؤسساته الفنية، وتتيح قراءة جوانب متعددة من تاريخ الإبداع المصري ومسيرة رموزه ورواده، بما يعزز الوعي بقيمة التراث الفني وأهمية الحفاظ عليه وإتاحته للأجيال الجديدة، وترسيخ دور الفن باعتباره أحد روافد الهوية الوطنية والتنوير والتعبير عن الشخصية المصرية.