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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظة القدس تحذر من مخطط لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى

محافظة القدس
محافظة القدس
أ ش أ

حذّر المتحدث باسم محافظة القدس معروف الرفاعي، من مخطط تستعد جماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذه في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع عيد "الحانوكا" العبري، الذي يبدأ مساء الرابع من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته، ويتضمن تنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد خلال أيام العيد الثمانية.

وقال الرفاعي - في بيان اليوم / الأحد /، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هذه الجماعات تطالب بتمديد ساعات الاقتحام، والسماح بأداء طقوس تلمودية علنية داخل باحات المسجد، ومحاولة إدخال الشمعدان اليهودي (المنورا) إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، مشيرا إلى أن أعداد المقتحمين خلال العيد ارتفعت من 2567 عام 2024 إلى 2779 عام 2025، فيما سجل شهر أكتوبر الماضي اقتحام 6176 مستوطنا.

وأوضح أن خطورة هذه المخططات تكمن في استغلال العيد لفرض طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، بما يشكل تآكلا تدريجيا للوضع التاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967، والذي يؤكد إسلامية المسجد وإدارته من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية، محذرا من أن إدخال رموز دينية يهودية إليه قد يشكل سابقة تتكرر في الأعياد المقبلة.

وأضاف أن هذه الاقتحامات تترافق مع فرض قيود على المصلين، تشمل منع فئات عمرية من الدخول، واحتجاز الهويات، وإبعاد المرابطين، وإفراغ الباحات الشرقية، بالتوازي مع مظاهر تهويد محيط المسجد والبلدة القديمة، من خلال نصب الشمعدانات وتنظيم المسيرات وتقديم شروحات عن الهيكل المزعوم داخل باحات الأقصى.

وحذّر الرفاعي من أن أي محاولة لإدخال الشمعدان أو إقامة طقوس دينية داخل المسجد قد تؤدي إلى مواجهات وتصعيد في القدس والضفة الغربية، وتوتر إقليمي، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما في حمايته وصون هوية القدس العربية والإسلامية.

 

محافظة القدس جماعات الهيكل المتطرفة المسجد الأقصى المبارك

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