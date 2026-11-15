رئيس إندونيسيا يؤكد أهمية دعم مرونة رابطة "آسيان" ووحدتها

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأحد أهمية تعزيز مرونة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ووحدتها في مواجهة التحديات العالمية المتنوعة، بدءا من الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وصولا إلى التنافس على الموارد، وذلك خلال الجلسة العامة للقمة التاسعة والأربعين للرابطة والمنعقدة في الفلبين.

وشدد سوبيانتو -حسبما نشرت وزارة الأمانة العامة للدولة في إندونيسيا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" - على حاجة رابطة "آسيان" إلى تعزيز قدراتها الإقليمية وقدرة كل دولة من أعضائها على تلبية احتياجات شعوبها وضمان رفاهيتهم مع اقتراب بلوغها عامها الستين العام المقبل.

وتابع الرئيس الإندونيسي أن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة وإدارتهم تمثل أولويات قصوى، كما سلط الضوء على قدرات دول الرابطة لتعزيز المرونة الجماعية بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة ونموها الصناعي وأسواقها المحلية الضخمة، داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز وحدة الرابطة ومركزيتها من خلال تعاون ملموس يشمل زيادة التأثير الجماعي للدول الأعضاء في المؤسسات متعددة الأطراف وعمليات صنع القرار الدولية.