قال المستشار السابق للرئيس الروسي سيرجي ماركوف، إنّ ما يجري في أوكرانيا ليس حرباً بين روسيا وأوكرانيا، وإنما حرب يشنها الغرب ضد روسيا، واصفاً الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية بأنه دعاية إعلامية غربية.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الغرب يحتل أوكرانيا ويدعم ما "النظام الاستعماري القمعي" ضد الأوكرانيين، الذين قال إن الغرب يتعامل معهم باعتبارهم عبيداً، مشيراً إلى أن الأوروبيين يواصلون هذه الحرب باستخدام أوكرانيا ضد روسيا.

وأوضح أن روسيا ترغب في إيقاف الحرب، لكن بشرط جعل أوكرانيا دولة محايدة ومنزوعة السلاح، كما كانت قبل عام 1991، منذ حصولها على الاستقلال، إلى جانب إنهاء النظام "الاستعماري"، والذي يحصل على الدعم الأوروبي.

وأشار إلى أن أوكرانيا أصبحت مشكلة أمنية بالنسبة إلى روسيا، التي ترغب في إعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه في تلك الحقبة، مشيرًا، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو من يضع العقبات أمام السلام.

وتابع، أن استمرار الحرب يسمح لزيلينسكي بالبقاء في منصبه رئيساً دون إجراء انتخابات، لافتاً إلى أنه سيواجه تساؤلات بشأن اتهامات موجهة إليه بعد انتهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالقمة الثلاثية المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة والصين، قال ماركوف إنه يعتقد أنها لن تناقش القضية الأوكرانية، موضحاً أن الصين أعلنت بوضوح أن هذه القضية أوروبية، وأن على روسيا والولايات المتحدة التوجه إلى الأوروبيين لمناقشتها.

ولفت إلى أن الصين أعربت في الوقت نفسه عن رغبتها في تأكيد الروابط القائمة بينها وبين روسيا ومواصلة التعاون المشترك، مؤكداً أن موسكو ترحب بهذا النهج الصيني وتشعر بالرضا تجاهه.