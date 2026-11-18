يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاك ار اف 8 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك ار اف 8 موديل 2027، وتنتمي ارف اف 8 لفئة السيارات متعددة الاستخدامات .

أبعاد جاك ار اف 8 موديل 2027

جاك ار اف 8 موديل 2027

تأتى سيارة جاك ار اف 8 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 5215 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1830 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3100 مم .

محرك جاك ار اف 8 موديل 2027

جاك ار اف 8 موديل 2027

تستمد سيارة جاك ار اف 8 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 416 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 745 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 27.59 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة كهربائية تصل إلي 150 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة كليه تصل إلي 1150 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جاك ار اف 8 موديل 2027

جاك ار اف 8 موديل 2027

تمتلك سيارة جاك ار اف 8 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

مواصفات جاك ار اف 8 موديل 2027

جاك ار اف 8 موديل 2027

زودت سيارة جاك ار اف 8 موديل 2027 بالعديد من المميزات منها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

سعر جاك ار اف 8 موديل 2027

جاك ار اف 8 موديل 2027

تباع سيارة جاك ار اف 8 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 795 ألف جنيه .