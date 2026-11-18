استمرار فعاليات حملة وعيك السكاني يهمنا بمدارس محافظة دمياط للأسبوع السابع على التوالى، وذلك بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومديرية التربية والتعليم إدارة التنمية المستدامة.

طابور الصباح

وبدأت الفعاليات في طابور الصباح بكلمة للأستاذة ياسمين نبوي جوهر مقرر المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط عن المشكلة السكانية وآثارها علي التنمية و علي موارد الدولة و عرض المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالزيادة السكانية

واكدت ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط أنه لابد السيطرة علي الزيادة السكانية لأنها تتصف بالانجاب العشوائي الغير مخطط

بخلاف ندوات عن التسرب من التعليم و الزواج المبكر وخطورته علي الفتاه والمجتمع و ايضا مقتطفات عن الابتزاز الالكتروني للفتيات وتوعيتهم.

التنميه المستدامة

واضاف إلى ذلك تنويه عن التنمية المستدامة لموارد الدولة وكيفية المحافظة عليها للأجيال القادمة، و ندوة عن أهمية التعليم والجد والمثابرة لتحقيق الأهداف وتحقيق الذات ،قامت بها الدكتورة ايناس عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية والشئون التنفيذية بالتربية والتعليم

وجاء ذلك بحضور ، ياسمين جوهر ،مدير فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط، والدكتورة يناس عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية والشئون التنفيذية بالتربية والتعليم، ميرفت الخلايلي

مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، جيهان عبيد

موجه بالتنمية المستدامة بالمديرية ، نشوي عديل

موجه التنمية المستدامة بمركز دمياط، بحضور مديري المدارس و مسؤولي التنمية المستدامة بكل مدرسة، بحضور ١٢٧٠ طالب وطالبة.