شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة دمياط ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بشأن استقبال المخلفات البلدية الصلبة غير الخطرة وغير الصناعية القابلة للتدوير الناتجة عن مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وقد وقّع البروتوكول عن محافظة دمياط اللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة، وعن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التخلص الآمن والاستغلال الأمثل للمخلفات البلدية الصلبة الناتجة عن مدينة دمياط الجديدة، من خلال استقبالها ومعالجتها داخل مصنع تدوير المخلفات بأبو جريدة التابع لمحافظة دمياط، وفقًا للاشتراطات والمواصفات البيئية المعتمدة، بما يسهم في دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول تتويجًا للتنسيق المستمر بين محافظة دمياط ووزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، وتعزيزًا للتعاون والتكامل بين جهات الدولة، بما يدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.