واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده، بعدما وصل إلى هدفه الدولي رقم 68 خلال 61 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج.

ونجح مهاجم مانشستر سيتي في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، متفوقًا على جميع الهدافين الذين ارتدوا قميص المنتخب النرويجي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية.

ويعكس معدل هالاند التهديفي المميز قدرته الكبيرة على هز الشباك، بعدما احتاج إلى 61 مباراة دولية فقط للوصول إلى 68 هدفًا، في إنجاز يعزز رقمه القياسي مع منتخب بلاده.

وجاء هذا الرقم القياسي بعد تألق هالاند في مواجهة الدنمارك، التي انتهت بفوز النرويج بنتيجة 3-2، بعدما سجل هدفين، أحدهما هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليقود منتخب بلاده إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبهذا الإنجاز، ابتعد هالاند بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب النرويج، بعدما رفع رصيده إلى 68 هدفًا، مقابل 33 هدفًا لجورجن يوفي صاحب المركز الثاني.

كما عادل هالاند الرقم الدولي للأسطورة الألمانية جيرد مولر، الذي سجل 68 هدفًا خلال 62 مباراة مع منتخب ألمانيا الغربية، ليحقق النجم النرويجي الرقم ذاته في عدد مباريات أقل.