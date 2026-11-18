عقدت جامعة دمنهور حزمة من الفعاليات التوعوية التدريبية لبرنامج «مودة»، بكليات: التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والصيدلة، وسط إقبال طلابي كبير وتفاعل متميز.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار البرنامج الرئاسي «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتوعيتهم بأسس اختيار شريك الحياة، وبناء العلاقات الأسرية السليمة، ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار الأسرة، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق، وتعزيز قيم المودة والرحمة والتفاهم والحوار داخل الأسرة المصرية.

خلال انعقادها، تناولت الفعاليات عددا من المحاور الهامة، منها: أسس اختيار شريك الحياة، ومهارات التواصل الفعال بين الزوجين، وإدارة الخلافات الأسرية، والجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والشرعية لبناء الأسرة، ودور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على العلاقات الأسرية، وأهمية التخطيط السليم للحياة الزوجية، بما يضمن بناء أسرة مستقرة وآمنة وقادرة على تنشئة أجيال سليمة.

من جانبه، أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، أن برنامج «مودة» يعد من أهم البرامج الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية للحفاظ على كيان الأسرة، وأن جامعة دمنهور تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها، إيمانا بأن الأسرة المستقرة هي حجر الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على أن يخرج طلابها وهم يمتلكون الوعي الكافي لبناء حياة أسرية ناجحة، لأن بناء الإنسان لا يكتمل بالعلم فقط، بل بالوعي والقيم والقدرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطالب، وتزويده بالمهارات الحياتية التي تؤهله للنجاح في حياته العلمية والعملية والأسرية.

وأكد الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع التعليم والطلاب يولي اهتماما بالغا ببرنامج «مودة»، باعتباره من أهم البرامج التوعوية التي تمس مستقبل شبابنا بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المرحلة الجامعية هي المرحلة الأهم في تشكيل وعي الطالب وتكوين رؤيته للحياة والأسرة والمجتمع.

وأشار "شعلة" إلى أن الفعاليات شهدت تفاعلا كبيرا من الطلاب، مما يعكس وعي طلاب جامعة دمنهور بأهمية هذه القضايا، وحرصهم على بناء مستقبل أسري مستقر قائم على الفهم الصحيح والتخطيط السليم، مؤكدا أن القطاع سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية والتدريبية، بالتعاون مع كافة الكليات والإدارات المعنية، بما يسهم في إعداد جيل واع ومسئول قادر على خدمة وطنه وأسرته.

فيما أكد الدكتور محمد والي منسق مبادرة «مودة» بجامعة دمنهور، أن حزمة الفعاليات التي تم تنفيذها بكليات التربية والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة والصيدلة، جاءت وفق خطة تدريبية متكاملة، تعتمد على الحوار التفاعلي والمناقشات المفتوحة ودراسات الحالة والأمثلة الواقعية، بما يضمن وصول الرسالة التوعوية للطلاب بشكل مبسط وعملي.

وأضاف "والي" أن البرنامج يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج والحياة الأسرية، وتنمية مهارات الطلاب في التواصل وإدارة الخلافات واتخاذ القرار، وتعزيز قيم المودة والرحمة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن طلاب اليوم سيكونون قدوة في مجتمعهم، وحملة لرسالة الوعي الأسري إلى الأجيال القادمة.

هذا وتستعد الجامعة لاستكمال فعاليات البرنامج في باقي كليات الجامعة، مع توسيع نطاق الأنشطة التوعوية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لطلاب الجامعة.

وتؤكد جامعة دمنهور أن برنامج «مودة» ليس مجرد فعاليات توعوية عابرة، بل هو مشروع وطني لبناء الإنسان والأسرة والمجتمع، وأنها ستظل دائما حريصة على دعم كل المبادرات التي تسهم في بناء وعي شبابها، وترسيخ قيم المودة والرحمة والاستقرار الأسري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.