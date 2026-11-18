شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الندوة التوعوية التي نظمها مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية، بحضور اللواء تامر هاشم رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية ومديري المديريات والإدارات ورؤساء القري والعاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة؛ للتوعية باختصاصات الهيئة ودورها في منع ومكافحة الفساد، وآليات ترسيخ قيم النزاهة والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.



الممارسات الفاسدة ومخاطرها وانعكاساتها

وتضمنت الندوة عرضًا تفصيليا متنوعا لمجموعة من المواد والأفلام التوعوية والتعريفية التي تناولت اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وجهودها في الوقاية من الفساد ومكافحته، وصور الممارسات الفاسدة ومخاطرها وانعكاساتها على التنمية وكفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب التعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023–2030)، وآليات تعزيز الحوكمة والرقابة الوقائية وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، فضلًا عن دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إعداد وتأهيل الكوادر ونشر الوعي بمفاهيم النزاهة والوقاية من الفساد، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.

وخلال كلمتها، أكدت المحافظ أن مكافحة الفساد تمثل أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي، بما يستوجب ترسيخ الالتزام بميثاق الشرف الوظيفي ومدونات السلوك وإعلاء قيم النزاهة والأمانة وتحمل المسئولية؛ مشيرةً إلى أن تداعيات الفساد لا تقتصر على إهدار المال العام وإعاقة جهود التنمية، بل تمتد إلى المساس بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، ثمّنت المحافظ الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية، وما تبذله من جهود لتعزيز آليات الوقاية من الفساد وترسيخ الانضباط المؤسسي، مؤكدةً حرص المحافظة على تعزيز أوجه التنسيق والتكامل مع الهيئة وكافة الأجهزة المعنية، بما يدعم الارتقاء بمستوى الاداء وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وحماية مقدرات الدولة.