قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال زيارة إلى فنزويلا للقاء الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، إن الولايات المتحدة وفنزويلا اتفقتا على تعزيز التعاون العسكري.

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وقال هيجسيث إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعميق التعاون والشراكة الدفاعية مع فنزويلا، بما يتيح الاستفادة من خبرات الجيش الأمريكي ووزارة الحرب إلى جانب القدرات الكبيرة للجيش الفنزويلي.



من جانبها، قالت رودريجيز إنها ترحب بما وصفته باستئناف التعاون العسكري لمواجهة التهديدات المشتركة.



وأضافت أن الفرصة المتجددة لتعزيز تدريب القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتطوير تجهيزاتها العملياتية، وتسهيل حصولها على تكنولوجيات جديدة، تمثل فائدة كبيرة للعسكريين الفنزويليين.

وكان للولايات المتحدة دور متزايد في فنزويلا منذ أن أطاحت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير الماضي.

وكان وزير الدفاع الكولومبي قد قال أمس إن هيجسيث من المتوقع أن يزور العاصمة بوجوتا الأربعاء، لتسليم معدات عسكرية ومناقشة التعاون الأمني.