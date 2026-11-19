كيك التمر من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمكونات موجودة في البيت، فتتميز بمذاقها المختلف عن الحلويات الأخرى.

طريقة عمل كيك التمر

مقادير كيك التمر والشوكولاتة



● 8 حبة تمر بدون نواة

● 1 كوب لبن ساخن

● 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

● ½ كوب دقيق أسمر

● ¼ كوب كاكاو خام

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا باودر

● ½ ملعقة صغيرة بيكينج صودا

للوجه

● بشر شوكولاتة

● شوكولاتة مذابة

● فول سوداني مبشور



طريقة تحضير كيك التمر والشوكولاتة



في الخلاط يوضع لبن ساخن، تمر، بيكينج باودر، بيكينج صودا وتخلط المكونات ثم يضاف كاكاو، دقيق أسمر تدريجيا، زبدة مذابة وتلخط المكونات للحصول على خليط الكيك المطلوب.

يوضع الخليط في بايركس.

يوضع البايركس في الفرن على 180 درجة مئوية، حتى تمام الطهي.

تقدم الكيكة وعلى الوجه قليل من الفول السوداني المجروش، بشر شوكولاتة، شوكولاتة مذابة.

كيك التمر والشوكولاتة

مقادير كيك التمر



● 160 جرام تمر منزوع النوى ومفروم

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● 250 مل ماء مغلي

● 100 جرام زبدة

● 1 بيضة

● 175 جرام سكر بني غامق

● 2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

● 225 جرام دقيق

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير كيك التمر



ضع التمر، الزبدة، بيكنج صودا، والماء المغلي في وعاء معدني كبير.

اترك الخليط جانبًا لمدة ساعة حتى يلين التمر.

سخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 160°م.

ادهن قالب الكيك بالزيت ثم رشّه بقليل من الدقيق.

أضف البيضة، السكر البني الداكن، وخلاصة الفانيليا إلى خليط التمر بعد أن يلين

ثم اخفق جيدًا جدًا حتى تمتزج البيضة والسكر تمامًا.

انخل الدقيق والبيكنج باودر فوق المكونات السائلة

ثم قلّب برفق ولكن جيدًا حتى يتجانس الخليط.

اسكب الخليط في القالب المدهون، ثم اخبزه لمدة 55 دقيقة، أو حتى يخرج عود خشبي نظيفًا عند غرسه في المنتصف.

اترك الكيك ليبرد داخل القالب فوق شبك التبريد.

كيك التمر

مقادير كيكة القرفة والتمر



● 2 بيضة

● 1 ملعقة صغيرة فانيلا

● ¾ كوب سكر

● ½ كوب زيت

● ¾ كوب زبادي

● ¼ كوب لبن

● ½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

● 2 كوب تمر

● 1 و½ كوب دقيق

● 1 ملعقة بيكنج باودر

● ½ ملعقة قرفة

● ½ ملعقة بيكنج صودا

طريقة تحضير كيكة القرفة والتمر



في الخلاط يوضع البيض مع الفانيلا ثم يضاف السكر والزيت ثم يضاف الزبادي

ثم يضاف اللبن والحبهان والتمر ثم يضاف البيكنج باودر والبيكنج صودا

ويقلب الخليط جيدا ثم يوضع في قالب كيك مدهون بالزيت ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج

وتقدم