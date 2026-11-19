أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، ممثلة في إدارة القوافل العلاجية، عن تنظيم 4 قوافل طبية مجانية بعدد من المناطق والوحدات الصحية بمركز الخارجة، خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان

وأوضحت المديرية أن القوافل الطبية تستهدف تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان في مختلف التخصصات، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وقياس ضغط الدم والسكر، وتقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية للمواطنين.

ووفقًا للجدول المعلن، تنطلق القوافل بوحدة الجزائر يومي 18 و19 نوفمبر 2026، تليها قافلة عيادة حي المروة يومي 20 و21 نوفمبر، ثم عيادة 25 يناير يومي 22 و23 نوفمبر، وتختتم القوافل أعمالها بوحدة الشركة 55 يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية أن جميع الفحوصات والأدوية والخدمات الطبية المقدمة ضمن القوافل ستكون بالمجان، داعية المواطنين في القرى والمناطق المستهدفة إلى الاستفادة من الخدمات الطبية المتاحة.

وناشدت المديرية المواطنين ضرورة إحضار الرقم القومي للكبار، وشهادات الميلاد المميكنة للأطفال، لتيسير إجراءات الكشف وتلقي الخدمات الطبية.

وتأتي هذه القوافل في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد للتوسع في تقديم الرعاية الطبية المجانية والوصول بالخدمات العلاجية إلى مختلف المناطق، خاصة المناطق البعيدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.