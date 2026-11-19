أسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة عن تحرير 28 محضرًا لمخالفات متنوعة، بقرى سنبو الكبرى وكفر إسماعيل وكفر غازي بمركز زفتى، ومركزي بسيون وطنطا، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من إنتاج رغيف الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

حملات تموينية

وتابع محافظ الغربية نتائج الحملات بقرى سنبو الكبرى وكفر إسماعيل وكفر غازي بمركز زفتى، حيث أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لمخالفات نقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 12 محضرًا. كما أسفرت الحملات بإدارة تموين بسيون عن تحرير 9 محاضر، وبإدارة تموين مركز طنطا عن تحرير 7 محاضر، لمخالفات نقص الوزن والتصرف في الدقيق المدعم وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة والمرور الدوري على المخابز، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.