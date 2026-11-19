لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل صباح اليوم، الخميس، بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تصادم سيارة وموتوسيكل بالطريق الدائري بالفيوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالطريق الدائري، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية وانتقلت سيارات الطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ والوقوف على تفاصيل الواقعة.

وبعد وصول سيارات الطوارئ إلى مكان الحادث، تبين وقوع تصادم بين السيارة والموتوسيكل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات مختلفة جراء قوة التصادم.

نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم

ودفعت الجهات المعنية بسيارتين إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية ومتابعة حالته الصحية فيما تم التعامل مع حالة الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير محضر بالحادث وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، والوقوف على أسباب وملابسات التصادم، وبيان تفاصيل وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.