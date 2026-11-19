لم تكن لوحات أحمد مرسي مجرد ألوان مرسومة على قماش، ولا كانت قصائده كلمات تبحث عن قافية؛ فقد امتلك الفنان التشكيلي والشاعر الراحل قدرة استثنائية على تحويل الحلم إلى صورة، والذاكرة إلى قصيدة، والخيال إلى عالم تتداخل فيه الحقيقة بالأسطورة، وبين الإسكندرية التي احتضنت بداياته ونيويورك التي شهدت جانبًا كبيرًا من رحلته، امتدت تجربة إبداعية عابرة للحدود، لم يتخلَّ خلالها عن هويته المصرية أو خصوصيته الفنية.



وبرحيله اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، تفقد الحركة التشكيلية المصرية أحد أبرز روادها، وآخر الأسماء الكبيرة المرتبطة بتأسيس مدرسة السريالية المصرية، وصاحب تجربة جمعت بين التشكيل والشعر والنقد والترجمة، تاركًا إرثًا إبداعيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الفن المصري والعربي.



أحمد مرسي.. البدايات من الإسكندرية

وُلد أحمد مرسي في مدينة الإسكندرية يوم 9 مارس 1930، ونشأ في بيئة ثقافية وفنية تركت أثرًا واضحًا في تكوينه الإبداعي، وظلت المدينة الساحلية حاضرة في وجدانه وأعماله طوال مسيرته.



درس الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وتخرج فيها عام 1954، بالتوازي مع اهتمامه بالفنون التشكيلية، ودراسة الرسم في استوديو الفنان الإيطالي إنريكو بيكي.



ولم ينتظر طويلًا حتى يعلن عن موهبته الأدبية، فأصدر أول دواوينه الشعرية «أغاني المعابد.. درجات في الظلام» عام 1949، وهو في التاسعة عشرة من عمره، ليبدأ رحلة إبداعية لم تعرف حدودًا فاصلة بين الشعر والرسم.



وكان من أبناء ما عُرف بـ«مدرسة الإسكندرية»، التي ضمت مجموعة من الفنانين والمثقفين المهتمين بالتجريب والتحديث والانفتاح على التيارات الفنية والأدبية الحديثة.



السريالية.. عالم أحمد مرسي الخاص

ارتبط اسم أحمد مرسي بالحركة السريالية المصرية، وكان من أبرز الفنانين الذين حافظوا على حضور هذا الاتجاه الفني وطوّروا لغته البصرية عبر تجربة شديدة الخصوصية.



لم يتعامل مرسي مع اللوحة باعتبارها مجرد انعكاس للواقع، بل جعلها مساحة مفتوحة للخيال والذاكرة والأحلام، حيث تتداخل الرموز والأشكال والعناصر الغرائبية لتصنع عوالم تحمل أبعادًا إنسانية وفلسفية.



واستمد كثيرًا من مفرداته البصرية من ذاكرة الإسكندرية، فحضرت في أعماله صور البحر والطيور والخيول والأجساد والأماكن، في تكوينات تعكس انشغاله بالوجود والاغتراب والعزلة والبحث عن المعنى.



ورغم انفتاحه على التجارب والمدارس الفنية العالمية، لم يكن مجرد تابع لها، بل استطاع أن يصنع لغة تشكيلية خاصة، تجمع بين الحس المصري والخيال السريالي والتأمل الفلسفي.



من الإسكندرية إلى بغداد ونيويورك

لم تتوقف رحلة أحمد مرسي عند حدود مدينته الأولى، ففي منتصف خمسينيات القرن الماضي انتقل إلى بغداد، حيث عاش بين عامي 1955 و1957، وانخرط في الحياة الثقافية العراقية، وتعرف على عدد من الشعراء والمثقفين، من بينهم الشاعر عبد الوهاب البياتي.



وبعد عودته إلى مصر، انتقل إلى القاهرة، ووسع نشاطه الإبداعي ليشمل تصميم الديكور والأزياء المسرحية، وشارك في تصميم عدد من الأعمال المسرحية، من بينها «سقوط فرعون» للكاتب ألفريد فرج، و«مأساة جميلة بوحيرد» لعبد الرحمن الشرقاوي، كما تعاون مع الفنان عبد الهادي الجزار في تصميم ديكورات مسرحية «ادفنوا الموتى» للكاتب الأمريكي إروين شو.



وفي عام 1968، شارك في تأسيس مجلة «جاليري 68» الطليعية، وتولى رئاسة تحريرها، لتصبح واحدة من المنابر المهمة التي احتضنت التجارب الأدبية والفنية الجديدة، وفتحت المجال أمام الكتابات النقدية والحوار حول الحداثة والتجريب.



وفي عام 1974، انتقل أحمد مرسي إلى نيويورك، حيث واصل مشواره الفني والأدبي، واتجه إلى تجارب جديدة في فن الحفر والطباعة والتصوير الفوتوغرافي، دون أن تنقطع صلته بمصر والإسكندرية.



شاعر في مرسمه.. وفنان في قصيدته

لم يكن أحمد مرسي فنانًا تشكيليًا يكتب الشعر على هامش تجربته، بل كان الشعر والفن بالنسبة إليه وجهين لرؤية إبداعية واحدة.



أصدر عددًا من الدواوين والكتب الشعرية، من بينها «أغاني المعابد»، و«قطوف من أزهار حقول الأسبرين» عام 1997، و«صور من ألبوم نيويورك» عام 1998، إلى جانب اهتمامه بالنقد الفني والترجمة والشعر الأمريكي المعاصر.



كما قدم تجربة مهمة في مجال الكتاب الفني، وكان من أوائل من قدموا مفهوم «كتاب الفنان» للجمهور المصري عام 1995، وهو شكل إبداعي يمزج بين النص الأدبي والعمل التشكيلي، ويجعل الكتاب نفسه مساحة للتجريب الفني.



أعماله في أكبر المتاحف العالمية

لم تظل تجربة أحمد مرسي حبيسة المشهد الفني المحلي، بل وصلت إلى مؤسسات ومتاحف عالمية، اقتنت أعماله واحتفت بتجربته، من بينها متحف الفن الحديث في نيويورك، ومتحف تيت مودرن في لندن، والمتحف البريطاني، ومتحف الفن المصري الحديث بالقاهرة، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ومتحف للفن العربي الحديث بالدوحة.



كما شارك في معارض دولية مهمة، من بينها معرض «الإسكندرية: ماضٍ مستقبلي» في بروكسل ومرسيليا، وشارك في الدورة الستين من بينالي فينيسيا عام 2024.



وفي عام 2017، نظمت مؤسسة الشارقة للفنون معرضًا استعاديًا لأعماله بعنوان «أحمد مرسي: خيال حواري»، استعرض مسيرته الممتدة بين الرسم والشعر والطباعة والتصوير الفوتوغرافي، وقدم قراءة شاملة لعالمه الإبداعي.



فاروق حسني: صديق عزيز وصاحب تجربة إبداعية متفردة

ونعى الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الفنان التشكيلي أحمد مرسي، بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أنه عرفه صديقًا عزيزًا وفنانًا قديرًا وصاحب تجربة إبداعية متفردة وأسلوب فني متميز، جعله نموذجًا يُحتذى به في الأصالة والخصوصية والصدق الفني.



وأشار فاروق حسني إلى أن أعمال الراحل وبصمته الإبداعية تركتا أثرًا خالدًا في وجدان الحركة التشكيلية المصرية والعربية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان.



كما نعى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، الفنان الراحل، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز رواد الحركة التشكيلية المصرية، وآخر العظماء من مؤسسي مدرسة السريالية المصرية، مؤكدًا أن تجربته ستظل علامة بارزة في تاريخ الفن المصري.