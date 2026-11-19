أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة توفير الأمن لجميع اللبنانيين والحفاظ على الاستقرار ومنع أي جهة من العبث بأمن البلاد أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، مشددًا على أن الأعياد يجب أن تكون مناسبة للفرح والطمأنينة لا للخوف والقلق.

ووجه عون برفع مستوى جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية وتعزيز الدوريات والانتشار في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في محيط دور العبادة والأسواق التجارية والمراكز السياحية والمرافق العامة، مع اقتراب موسم الأعياد.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعًا أمنيًا في قصر بعبدا، بحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من كبار القادة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.

وقال عون إن اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، يجب أن يشعروا بأن دولتهم حاضرة إلى جانبهم في جميع المناطق، ولا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها كاملًا لحمايتهم.

وشهد الاجتماع عرض تقارير حول الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للمحافظة على الاستقرار والأمن، ولا سيما مع اقتراب موسم الأعياد.

ودعا عون القادة الأمنيين إلى التشدد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، ورفع مستوى جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية، وتعزيز الدوريات والانتشار، خصوصًا في محيط دور العبادة والأسواق التجارية والمراكز السياحية والمرافق العامة.

وشدد على ضرورة تكثيف العمل الاستباقي والاستخباراتي، وعدم الاكتفاء بمعالجة الحوادث بعد وقوعها، مع تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لرصد أي تحركات مشبوهة أو مخططات قد تستهدف الاستقرار، والتعامل معها بسرعة وحزم وفقًا للقانون.

كما طلب وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير، وتحديد مواعيد لسير الشاحنات، وتأمين انتشار أمني في مراكز الازدحام، واتخاذ تدابير استثنائية على طريق المطار، بما يوفر الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار.

وأكد عون أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأنه لا غطاء لأي مخالف أو مخل بالأمن، مشددًا على ضرورة أن تكون هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار، مع التشدد في مكافحة السرقات والجرائم وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي.

ودعا كذلك إلى التنبه لانعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن حماية السلم الأهلي تظل أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجاهزية.