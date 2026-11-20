أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء تماما من كافة أعمال رفع كفاءة وصيانة وتجميل محطة مياه ابو دهشان، وذلك بواسطة العاملين بالمحطة، لأطالة عمرها الأفتراضي والاستمرارية في العمل بكاملة طاقتها الانتاجية، وذلك لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها في قرار وزارة الصحة، من أجل صحة كل مواطن.

وقال المهندس أحمد التراس، أن أعمال رفع كفاءة وصيانة وتجميل محطة أبو دهشان، شملت صيانة شاملة لطلمبات، السحب والطرد، وتغير جلود الكابلن لطلمبات الفلاتر، وتغيير الوسط الترشيحي لرفع كفاءة عمليات الترشيح، وتحسين جودة المياه المنتجة، ورفع كفاءة إزالة المواد العالقة، ومما يساهم في تحسين الأداء التشغيلي للمحطة، ورفع كفاءة الأعمال الكهربائية، لتعزيز كفاءة منظومة التشغيل، بالاضافة الي تجميل ودهان الأسوار والبلدورات، والطلمبات، وخطوط السحب والطرد والمحابس، وتهيئة الأرضيات، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن محطة مياه " ابو دهشان" تبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب يوم، وتخدم مناطق ابو دهشان 1، وابو دهشان 2، وابو بخيت، وابو معالي، وابو ربيع، وابو عيادة، والجمالين، وابو نصر الله، مؤكداً أن أعمال رفع كفاءة وصيانة محطة " أبو دهشان" يجعل أعمال إعادة التأهيل بها خطوة هامة لدعم منظومة مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

و أضاف المهندس احمد التراس، أننا مستمرون في تنفيذ خطط التطوير بمحطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من خلال برامج الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة ، بما يساهم في تعزيز كفاءة التشغيل، والحفاظ على جودة المياه المنتجة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين، بما يواكب خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، سواء محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي.



وشدد التراس، علي الالتزام الكامل بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للمحطات والروافع والشبكات، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد، مع تكثيف أعمال الصيانة الاستباقية ورفع كفاءة المعدات، بما يساهم في تقليل الأعطال المفاجئة وضمان استدامة التشغيل، موضحا أن جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، لافتا على الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، والتوسع في أعمال الرقابة.

وأوضح المهندس أحمد التراس، أنه يتابع بصفة مستمرة جودة مياه الشرب المنتجة من محافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد" عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحليل المطلوبة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة، لافتا إلى المتابعة الميدانية المستمرة علي أعمال الصيانة التي تجري لعدد من المحطات.