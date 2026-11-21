منحت المفوضية الأوروبية اليوم /السبت/، موافقة جزئية على طلب الدفع الخامس والأخير لمالطا، بقيمة 61.7 مليون يورو، وذلك بموجب "مرفق التعافي والصمود" (RRF)، الذي يمثل الركيزة الأساسية لبرنامج "الجيل القادم" التابع للاتحاد الأوروبي والمخصص لصالح دعم جهود الإنعاش الاقتصادي في الدول الأعضاء.

وذكرت المفوضية، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو الإنجاز الناجح لخطة مالطا للتعافي والصمود، والتي برهنت على التزام البلاد القوي بتنفيذ إصلاحات واستثمارات طموحة ذات أثر ملموس على المواطنين.

وأوضحت أن طلب مالطا الأخير يصب في صالح دعم إصلاحات واستثمارات في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم الجيد والشامل، والتحول نحو الاقتصاد النظيف والرقمي، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مالطا.

وقد خلصت المفوضية إلى أن مالطا أنجزت بشكل مرضٍ 26 من أصل 27 مستهدفا محددا في شروط صرف هذا المبلغ من قبل المجلس الأوروبي.

ومن أبرز التدابير المتضمنة في طلب الدفع توسيع القدرة الوطنية لتوفير علاجات أساسية تعتمد على الدم والأنسجة والخلايا، وذلك من خلال إنشاء مركز جديد للدم و الأنسجة والخلايا؛ مما يقلل الاعتماد على الخدمات الخارجية ويُحسّن فرص حصول المرضى على الرعاية محلياً، وتعزيز شبكة توزيع الكهرباء من خلال استثمارات ضمن خطة "ري بلور اي يو" بما يشمل إنشاء وتحديث مراكز التوزيع والكابلات الكهربائية، وزيادة الدعم للشركات المحلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية - بما في ذلك التصنيع، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة - عبر تقديم منح تهدف إلى تبني التقنيات الرقمية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين المرونة التشغيلية، وتسهيل حصول الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - على التمويل، وفقًا للبيان.