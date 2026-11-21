عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لقاءا موسعا مع وفد من اتحاد الغرف الليبية، برئاسة صالح العبيدي رئيس اتحاد الغرف الليبية، وبمشاركة أعضاء الوفد المرافق من غرف مصراتة وطرابلس وبنغازي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة.

وشهد اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء مصانع مصرية ليبية مشتركة في قطاع الأثاث، والاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الليبي، خاصة في ظل ما يوفره قانون الاستثمار الليبي من إعفاءات لمدة خمس سنوات، بما يتيح فرصا للتوسع نحو أسواق الدول الإفريقية المجاورة.

كما تناولت المناقشات التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا، وفي مقدمتها مشكلات التحويلات المصرفية بين البنوك في البلدين، حيث أكد الجانب الليبي أهمية العمل على معالجة هذه المعوقات لتيسير المعاملات التجارية والاستثمارية.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية أحمد الوكيل حرص الدولة المصرية على دعم الصادرات وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، من خلال برامج المساندة التصديرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية وتوسيع حضورها في السوق الليبي.

كما طرح الجانب الليبي عددا من التحديات المرتبطة بإجراءات الشحن والجمارك، وأوضح أحمد الوكيل أنه سيتم عقد اجتماع قريبا لبحث المشكلات الجمركية وسبل تيسير حركة التجارة بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى معرض “هوم ليبيا”، المقرر إقامته في ليبيا خلال شهر مايو 2027، حيث جرى استعراض فرص مشاركة الشركات المصرية في المعرض، خاصة مع تخصيص جناح لمصر، فيما أكد الجانب الليبي أهمية المشاركة المصرية في هذا الحدث، باعتباره فرصة لتعزيز التعاون في قطاع الأثاث والصناعات المرتبطة به.

كما شمل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وغرفة تجارة وصناعة مصراتة الليبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وتبادل الخبرات، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة

وفي ختام اللقاء، وجه الوكيل الشكر إلى الوفد الليبي على زيارته، مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الغرف التجارية ومجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.

