شهد مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم إقامة عزاء والد المطرب الحسن عادل، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة المطرب في مصابه الأليم، ومشاركته أحزانه في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وحرص على الحضور الفنان تامر محسن ، الفنانة جنات ، و عدد كبير من النجوم لتقديم واجب المواساة للحسن عادل وأسرته، في لفتة تعكس روح المحبة والتضامن بين أبناء الوسط الفني، وحرصهم على الوقوف بجانب زملائهم في المواقف الإنسانية.

وشهد العزاء توافد عدد كبير من النجوم والأصدقاء والمقربين من أسرة الراحل، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، ومواساة أفراد الأسرة، والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان.

وسادت أجواء من الحزن والتأثر داخل سرادق العزاء، حيث استقبل الحسن عادل المعزين الذين توافدوا لمساندته والوقوف بجانبه، في مشهد إنساني عكس حالة الترابط والتكاتف بين الفنانين وأصدقائهم.

يأتي حضور نجوم الفن لتقديم واجب العزاء تأكيدًا على العلاقات الإنسانية التي تجمع أبناء الوسط الفني، وحرصهم الدائم على مشاركة بعضهم البعض مختلف المناسبات، سواء السعيدة أو الحزينة.

واختُتم العزاء بتوافد المعزين الذين حرصوا على الدعاء للراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أسرته ومحبيه.