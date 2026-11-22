قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، إن تأثير الأزمات الدولية على اقتصادات الدول الأفريقية يختلف من دولة إلى أخرى، في ظل التباين الكبير بين الدول الـ54 بالقارة من حيث القدرات الاقتصادية ومستويات الدخل.

تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية يدعم اقتصادات القارة الأفريقية

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء مع أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن القارة الأفريقية تواجه العديد من المشكلات والتحديات الاقتصادية، لكنها حققت في المقابل تقدمًا في عدد من المجالات، مشيرًا إلى تسجيل بعض الدول معدلات نمو متزايدة وتحسنًا في مستويات المعيشة.

وأوضح أن تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي في أفريقيا يرتبط بتوفير فرص استثمار حقيقية في الإنسان، من خلال تطوير منظومتي التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية.

وأكد محيي الدين أهمية إتاحة فرص تجارية عادلة أمام الدول الأفريقية، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، ويسهم في دعم معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة.