أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تتقدم الصفوف في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وتقدم أشكالا متعددة من الدعم المباشر للدول الشقيقة، سواء من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو عبر التعاون الثنائي في مجالات مشروعات المياه والصحة والتعليم، فضلا عن التدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر الأفريقية.

وأوضح السفير علاء يوسف، في افتتاحية العدد الجديد رقم 62من دورية «آفاق أفريقية»، التى تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والانجليزية والفرنسة، أن مصر تضطلع بدور فاعل في قيادة جهود التنمية بالقارة من خلال المنظمات والتجمعات الأفريقية، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد استضافة مصر ثلاث قمم أفريقية معنية بالتنمية، في مقدمتها «منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي جاء ثمرة مبادرة مصرية أقرها الاتحاد الأفريقي، ليشكل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والشراكة بين الحكومات الأفريقية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من داخل القارة وخارجها.

وأضاف السفير علاء يوسف أن انعقاد المنتدى بمدينة العلمين يحمل دلالة مهمة، باعتبارها نموذجا مصريا للتنمية والازدهار، بعدما تحولت من موقع لإحدى أكبر معارك الحرب العالمية الثانية إلى مدينة حديثة تعكس ما يمكن تحقيقه من تنمية شاملة.

وفي السياق ذاته، استضافت مدينة العلمين أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، التي ركزت على تعزيز التعاون القاري لمواجهة تحديات البنية التحتية والتمويل والأمن الغذائي، ودعم الاستقرار وتسوية النزاعات في القارة بالوسائل الدبلوماسية.

كما شهدت العلمين انعقاد القمة المشتركة للدول المؤسسة لمبادرة «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا» (نيباد)، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا – نيباد»، حيث جددت القمة الالتزام بدعم التكامل الأفريقي وتعزيز الشراكات بين دول القارة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يخدم تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الازدهار والتنمية.

وذكر السفير علاء يوسف أنه بالتوازي مع دور مصر النشط في دعم السلام والاستقرار والتنمية بأفريقيا، فإنها تواصل الدفاع عن مصالح القارة وحقوق شعوبها في المحافل الدولية، والمطالبة بنصيب عادل لأفريقيا في منظومة الاقتصاد والتجارة والتمويل العالمية.

وأضاف أن القمة الروسية الأفريقية، التي عقدت يومي 28 و29 أكتوبر، شهدت طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر لتحقيق التنمية في القارة، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل دعم إقامة الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم التنمية الزراعية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن العدد الجديد من دورية «آفاق أفريقية»، التى يرأس تحريرها عبد المعطي أبو زيد، ملفا خاصا بعنوان «تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية على القارة الأفريقية»، يضم مجموعة من الدراسات التي أعدها نخبة من الخبراء والمتخصصين، تتناول المواقف الرسمية للدول الأفريقية من الصراع الأمريكي – الإيراني، من خلال تحليل علمي وإحصائي لاتجاهات تصويت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، ودوافع تغير هذه الاتجاهات من فترة إلى أخرى.

كما يضم الملف دراسات حول انعكاسات الحرب على النفوذ الإيراني في أفريقيا، وتداعياتها الاقتصادية على دول القارة، ومستقبل السياسة الأمريكية في أفريقيا في أعقاب الحرب مع إيران.

ويقدم العدد كذلك مجموعة أخرى من الدراسات والتقارير والمتابعات التي تتناول أبرز القضايا والتطورات على الساحة الأفريقية.