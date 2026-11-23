شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار الساعات الماضية من يوم الأحد، كان من أهمها: استئناف العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية أولاد عبد الله بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد استئناف الأعمال التنفيذية بمشروع الصرف الصحي بقرية أولاد عبد الله التابعة لمركز بلاط، وذلك بعد فترة توقف طويلة، في إطار جهود المحافظة لدفع العمل بالمشروعات الخدمية وتحسين مستوى البنية التحتية بالقرى.



دعم منظومة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات

وأوضحت المحافظة أن استئناف العمل يأتي تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، وبمتابعة ميدانية من الدكتور بشندي شلبي، رئيس الوحدة المحلية لقرى أولاد عبد الله، بهدف تذليل العقبات التي حالت دون استكمال المشروع وإعادة العمل به.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بلاط استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمعدلات التنفيذ، والوقوف على سير الأعمال على أرض الواقع، لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويستهدف المشروع دعم منظومة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي قرية أولاد عبد الله، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين.

«بأيدينا نصنع الجمال».. انطلاق ورش الفنون التشكيلية لاكتشاف مواهب النشء بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، انطلاق أولى الورش الفنية لتنفيذ البرنامج القومي للفنون التشكيلية تحت شعار ألوان المستقبل، بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب الخارجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنمية المواهب الفنية والإبداعية.

ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي

وأوضح محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن البرنامج تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء، ويستهدف تنمية الحس الفني والإبداعي لدى المشاركين، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، إلى جانب تعريفهم بالحرف والصناعات الفنية المختلفة، واكتشاف المواهب في مجال الخزف، وتعزيز قيم العمل والإنتاج والابتكار.

وشهدت الورش انطلاق فعاليات عالم الخزف، من خلال تعريف المشاركين بالخامات المستخدمة وأنواع الطين وخصائصه، والتعرف على مراحل صناعة القطع الخزفية، بداية من التشكيل والتجفيف، مرورًا بالحرق والتزجيج.

كما خاض المشاركون تجربة عملية لتشكيل وتزيين قطع خزفية باستخدام خامات آمنة، وتحت إشراف متخصصين، وسط تفاعل وسعادة من النشء المشاركين بالأنشطة الفنية.

ويأتي تنفيذ البرنامج تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وفتح الشوارع بمدينة باريس في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح عدد من الشوارع الحيوية بمدينة باريس، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية.



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وأوضحت المحافظة أن الحملة نُفذت من خلال قسم الإشغالات والنظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بناءً على توجيهات علي نجاح، رئيس المركز، واستهدفت رفع المعوقات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الحوائط والتعديات التي كانت تمثل عائقًا أمام حركة السير، ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام، إلى جانب تمهيد وتسوية الشوارع المستهدفة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المشاة والسيارات.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار الحملات الميدانية بمدينة باريس للتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات، وتطبيق القانون للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الصالح العام، مع مواصلة جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.