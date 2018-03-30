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15 معلومة عن المستشار بهاء أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:48 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
فريدة على - معتز الخصوصى
فاز المستشار بهاء أبو شقة، برئاسة حزب الوفد لمدة 4 سنوات (2018-2022) خلفا للدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، في الانتخابات التي أجراها الحزب، اليوم الجمعة، متفوقا على المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.

وينشر موقع "صدى البلد" السيرة الذاتية للمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الجديد..

1. ولد المستشار بهاء أبو شقة سنة 1938 في محافظة أسيوط

2. صاحب خبرة برلمانية وقانونية كبيرة، حيث سبق وتم تعيينه فى مجلس الشورى لمرتين سابقًا، كما لديه مكانة مرموقة في العمل بالمحاماة.

3. رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

4. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

5. السكرتير العام لحزب الوفد

6. ينتمى لعائلة قانونية كبيرة متخصصة فى القانون الجنائى منهم"عبده أبو شقة" و"أحمد أبو شقة"، من كبار المحامين فى أسيوط.

7. تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959

8. تم تعيينه ضمن 42 وكيلًا للنائب العام فى 1959، بنيابة شمال القاهرة، واستمر بالنيابة حتى 1968، حتى وصل إلى درجة رئيس محكمة.

9. استقال من النيابة العامة فى 1975، بعدما أصدر العديد من الأحكام، وأرسى عدة مبادئ قانونية وصلت إلى محكمة النقض.

10. بعد استقالته من القضاء سنة 1975، عمل فى المحاماة ليصبح واحدًا من أهم محامى مصر وأثار ضجة من خلال قضايا مهمة على مدار سنوات طويلة ترافع فيها وحصل لأصحابها على البراءة.

11. حصل أبو شقة، على جائزة الدولة فى القصة سنة 1961

12. عيّن عضوًا بمجلس الشورى فى دورة 2010

13. ترافع المستشار بهاء أبو شقة فى قضايا أثارت الرأى العام وعلى رأسها "حادث فتاة العتبة"، وقضية اللحوم الفاسدة سنة 1966، وقضية اتهام عبدالخالق المحجوب، شقيق رفعت المحجوب، بالرشوة.

14. دافع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى اتهامه بقتل "سوزان تميم".

15. عضو اللجنة التأسيسية المصرية لإعداد دستور 2012

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