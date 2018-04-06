محمد هنيدى يروج بطريقة جديدة لمسلسله الجديد "أرض النفاق"

روج الفنان محمد هنيدى لمسلسله الجديد "أرض النفاق" بطريقة جديدة، ودعا الجمهور لحضور كواليس تصوير المسلسل .



وكتب على صفحته على الفي بوك «طب اللي عايز يحضر تصوير مسلسلي الجديد في رمضان أرض النفاق.. يعمل ريتويت، ونشوف كام حد عايز يحضر ويشرب كوباية شاي معانا على حسابه.



يذكر أن الفنان محمد هنيدى يظهر في المسلسل بشخصية كوميدية، ويعمل عامل إنارة في الحي الشعبي الذي يسكن فيه، ويتعرض لكثير من الضغوط والأزمات مع زوجته وحماته حتى يقابل الطبيب الذي يغير مجرى حياته.



"أرض النفاق" رواية قدمها فؤاد المهندس فى فيلم يحمل الاسم نفسه للمخرج فطين عبد الوهاب 1949، ويشارك في بطولة المسلسل هنا شيحة وإبراهيم عيسى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت.