السعودية تبدأ الانفتاح الفني.. إقامة أول دار سينما.. وتامر حسني ومروان خوري ووائل جسار يغنون بالمملكة لأول مرة

النادي الأدبي الثقافي بجدة يشهد تدشين "مسرح السعودية"

لأول مرة: الأوبرا المصرية تقدم عروضا في السعودية

حفل تامر حسني بالسعودية وسط حضور جماهيري "كامل العدد"

أعلن التليفزيون السعودي عن افتتاح أول دار سينما في المملكة في 18 من الشهر الجاري دون وجود فواصل بين الجنسين.تعود دور السينما إلى السعودية بتوجيهات من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يقود عددا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط.كما كشف التليفزيون السعودي عن ميعاد افتتاح أول دار عرض للسينما في الرياض، بعد أن حصلت إحدى الشركات الأمريكية على حق تشغيل دور السينما في السعودية.وحصلت شركة AMC الأمريكية على رخصة لافتتاح وتشغيل أول صالات السينما في المملكة العربية السعودية، في 18 أبريل الجاري.كما شهدت مدينة جدة الأربعاء الماضي انطلاق مبادرة "مسرح السعودية" تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام السعودية والهيئة العامة للثقافة، وضمن إحدى مبادرات "مجلس مبادرات شباب مكة" واستضاف نادي جدة الأدبي، مؤتمرا صحفيا للإعلان رسميا عن مسرح السعودية بتدشين مسرحيتي: "دنيا الألعاب"، و"ممنوع دخول السيدات"، اللتين تعرضان على مسرح النادي الثقافي الأدبي بجدة.وشهدت أيضا تدريبات يومية مكثفة (بروفات) لأكثر من 50 شابا وشابة تحضيرا لمرحلة الانطلاق المنتظرة، والهدف الأساسي من هذه المبادرة هو توفير محتوى يمكن العوائل السعودية والمقيمين فيها من الاستمتاع بمشاهدة الأعمال المسرحية المميزة بكل ثقة بجودة المحتوى وملاءمته للمعايير الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمع، والتركيز من خلال المسرحيات على التقارب بين أبناء المجتمع والابتعاد عن انتقاد فئات أو مناطق أو لهجات.وشدد مدير عام الإنتاج الدرامي الخليجي في "مجموعة MBC" أحمد العساف على أهمية الدعم الذي وفّرته وزارة الثقافة والإعلام في المملكة، والهيئة العامة للثقافة، كما قدّم الشكرٍ الخاص إلى "مجلس مبادرات شباب مكة" لتقديهم الخدمات اللوجستية وغيرها من وسائل الدعم، مُشيدًا في الوقت نفسه بالجهود الإنتاجية الضخمة من قبل كل من شركة "رايتكس برودكشن" وشركة "سيدرز آرت".يستضيف مركز الملك فهد الثقافي بالرياض فرقة دار الأوبرا المصرية، يومي 25 و26 أبريل المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث سيقدم أكثر من 45 فنانا وعازفًا روائع الفن المصري الأصيل.وصرح المشرف العام على المركز محمد السيف بأن هذا الحفل يأتي في إطار توثيق العلاقات السعودية المصرية، والتنسيق الثقافي والفني بين البلدين، وتأكيدًا على دورهما المحوري في إحياء الفن والموسيقى في أوساط الشعوب المحبة للموسيقى والفن الأصيل.أحيا النجم تامر حسني، حفله الغنائي الأول بالسعودية أواخر شهر مارس داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمدينة جدة وبحضور "كامل العدد" آلاف الأسر والشباب من مختلف الأعمار غلب عليهم التواجد النسائي الذي تخطى الـ 90% من إجمالي الجمهور.أحيا أولى فقرات الحفل المطرب السعودي الشاب محمد السهلي الذي حرص في ختام فقرته على تقديم نجم الحفل تامر حسني للجمهور، مؤكدا أنه من الجيل الذي نشأ على أغانيه.وحرص حسني على دعوة الإعلامي تامر أمين للصعود على خشبة المسرح الذي من جانبه أكد أن تامر حسني رافع رأس مصر زي العالمي محمد صلاح، مشيرًا إلى سعادته بوجود حفل لفنان مصري يضم كل أفراد الأسرة السعودية.يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE" ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم "PMG"، حيث تم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في كل حفلات تامر حسني ويحاط المسرح بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، حيث تحمل المقاعد الأمامية اللون الأحمر والتي تليها باللون الأبيض ومقاعد الصفوف الخلفية باللون الأسود، وهو ما يضفي أجواء الفخامة والإبهار للفن المصري على أرض السعودية.كما قدم المطرب وائل جسار حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، ليكون بذلك أول مطرب لبناني يغني هناك.وكتب وائل جسار على صفحته بموقع Facebook بعد اختياره ليكون أول مطرب لبنان يحيي حفلا في السعودية: "لشعب السعودية العزيز كثيرا على قلبي.. شكرا جزيلا لرسائلكم وترحيبكم الكبير، فخور جدا وسعادتي كبيرة بتحقيق أحد أحلامي بالغناء للجمهور السعودي الذواق من على خشبة مسرح في السعودية وتحديدا في جدة (المدينة الاقتصادية)، الفن السعودي يبقى من أبرز الفنون في الوطن العربي ويكفي أن أقول إن عمالقة الفن العربي هم أبناء هذه الأرض الطاهرة (محمد عبده وطلاح مداح وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وغيرهم)، السعودية اليوم هي قلب العالم الإسلامي والعربي وعاصمة للسياسة والثقافة والفن، ألتقيكم قريبا من بلدي الثاني ومع الجمهور السعودي الأقرب لقلبي في ليلة موسيقية استثنائية بإذن الله".كما أعلن المطرب اللبناني مروان خوري، أمس، الجمعة، أنه سيغني لأول مرة في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل.وكتب خوري، عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "يسرّني أن أعلن لكل المحبين في المملكة العربية السعودية عن حفلتي الأولى في المملكة الجمعة 13 أبريل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مع محبتي".