جون ماكين إلى قادة أوروبا: نحن معكم رغم رفض ترامب

أكد السيناتور الأمريكي جون ماكين على وقوف بلاده إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، حتى إذا لم يكن الرئيس دونالد ترامب ضد ذلك.



وكتب ماكين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بالنسبة لحلفائنا: تظل أغلبية الأمريكيين من الحزبين الرئيسيين مؤيدين للتجارة الحرة وللعولمة ومؤيدة للتحالفات القائمة منذ 70 سنة على القيم المشتركة. الأمريكيون يقفون معكم، حتى لو لم يكن رئيسنا كذلك".



جاء ذلك عقب الخلاف الذي وقع أثناء اجتماع قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى في كندا، والتي شهدت انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب تهديد حلفائه الأوروبين، في أعقاب قرار بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية من الألومنيوم.

