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كأس العالم

مدير منتخب مصر يكشف عن حالة المصابين قبل مواجهة روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:06 م
صدى البلد
محمد سمير
قال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، إن المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، اطمأن على حالة لاعبيه، الذين تدور شكوك حول لياقتهم، وهم محمد صلاح وطارق حامد ومحمود حسن "تريزيجيه".

وأضاف لهيطة، في تصريحات صحفية في جروزني "إن مباراتنا مع روسيا حياة أو موت.. يدرك اللاعبون ذلك جيدا، والفوز ضروري للغاية (لمواصلة المشوار)".

وأضاف "في المباريات التي تعتمد على جمع النقاط، فإن خسارة أول مباراة، تجعل من الضروري عدم التفريط في أي نقطة، من المباراة الثانية.. فقدنا نقطة أمام أوروجواي كانت بين أيدينا، ولا بديل سوى بذل كل ما في وسعنا، من أجل الفوز على روسيا".

وكان كوبر قد قرر عدم المغامرة بصلاح أمام أوروجواي، رغم قوله قبلها إنه "سيلعب بنسبة 100 بالمئة تقريبًا".

وغادر لاعب الوسط المدافع، طارق حامد، الملعب في بداية الشوط الثاني أمام أوروجواي، متأثرا بكدمة في الظهر، بينما عانى الجناح تريزيجيه من إجهاد عضلي، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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