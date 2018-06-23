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أخبار العالم

بومبيو يتوقع عقد اجتماع بين ترامب وبوتين قريبا

السبت 23/يونيو/2018 - 06:21 م
صدى البلد
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مقابلة أذيعت اليوم السبت إنه يتوقع أن تسفر زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون المزمعة إلى موسكو عن عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بومبيو خلال مقابلة مع الكاتب السياسي هيو هيويت، أجريت أمس الجمعة وأذيعت اليوم على قناة (إم.إس.إن.بي.سي)، أن بولتون يعتزم السفر إلى موسكو يوم الأحد أو الاثنين.

وقال "وأعتقد أن الرئيس ترامب سيلتقي على الأرجح مع نظيره في وقت قريب" بعد زيارة بولتون لموسكو.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيزور موسكو خلال هذا الصيف قال بومبيو إن لا يعلم تفاصيل جدول مواعيد الرئيس.

وكانت وسائل الإعلام الروسية نقلت عن الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في بروكسل يومي 11 و12 يوليو . ومن المقرر أن يحضر ترامب هذه القمة.

والتقى ترامب وبوتين مرتين على هامش قمم عالمية وتحدثا معا عبر الهاتف ثماني مرات على الأقل.

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