شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
فن وثقافة

مع أولادها.. أول ظهور لـ أنغام بعد علاجها في ألمانيا

سعيد فراج

نشر عمر عارف، صورة له مع والدته النجمة أنغام، عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وذلك بعد عودتها اليوم إلى مصر قادمة من ألمانيا بعد رحلة علاجها. 

عودة أنغام لـ مصر 

وظهر عمر مع والدته أنغام، في الصورة التي التقطها على طريقة السيلفي، في منزلها بالساحل الشمالي، كأول ظهور بعد عودتها من العلاج في ألمانيا. 

شقيق أنغام يكشف تفاصيل حالتها

كشف المؤلف الموسيقي خالد سليمان، تفاصيل حالة شقيقته النجمة أنغام، بعد انتشار خبر عودتها إلى مصر اليوم. 

وقال شقيق أنغام، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تواصل مع شقيقته أنغام، قبل يومين وأبلغها دعوات جمهورها ومحبيها لها، واطمأن على حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه لم يعلم خبر عودتها إلى مصر إلا اليوم وأنه لن يتمكن من استقبالها في مطار بالعلمين بالساحل الشمالي لأنه متواجد حاليا بالقاهرة، لكنه سوف يذهب لزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.

وكانت مصادر مقربة من النجمة أنغام، أكدت عودتها إلى مصر في اليوم الإثنين 25 أغسطس، عبر مطار العلمين. 

وكشفت المصادر، أن أنغام سوف تستقر في منزلها بالساحل الشمالي، بعد استكمال رحلة علاجها في ألمانيا. 

حالة أنغام

كشف الإعلامي محمود سعد- كعادته- عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد زوال مرحلة الخطر وبدء تعافيها.

وقال محمود سعد، في فيديو له، اليوم، عبر “فيس بوك”: "تواصلت مع راندا، مديرة أعمال أنغام، وأخبرتني بأن ننائج التحاليل جيدة، والأزمة مرت بسلام، وقريبا ستغادر ميونيخ لتعود إلى مصر".

ومَدَحَ محمود سعد، في مسيرة الفنانة أنغام، وأنها تستحق كل التقدير والاهتمام، مشيدا بدعم جمهورها لها خلال هذه الأزمة.

وسبق أن تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية، أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه؛ بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي، وكانت أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأُجريت لها أول عملية في ألمانيا، أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الورم عن طريق المنظار من خلال الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

وفي وقت لاحق، لاحظ الأطباء أن الورم زاد حجمه؛ ما استدعى إجراء عملية ثانية “أكثر تعقيدًا” لإزالته، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.

