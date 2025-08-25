قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
وداعا للموجات الحارة.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا

عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين موعد انتهاء الصيف فلكيًا، خاصة بعد الموجات الحارة الشديدة التي ضربت البلاد في أغسطس.

موعد انتهاء الصيف فلكيًا

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن فصل الصيف 2025 الذي بدأ يوم السبت 21 يونيو سيستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة، ما يعني أن نهايته باتت قريبة، حيث لم يتبق عليه سوى أقل من شهر.

فصل الصيف 2025 بين الموجات الحارة

شهد صيف هذا العام موجات حر قاسية أثرت على مختلف المحافظات، وارتفعت معها معدلات الرطوبة بشكل كبير، إلا أن هذا الفصل يقترب من نهايته، ليفسح المجال لفصل الخريف الذي يتميز بكونه أكثر اعتدالًا.

بداية فصل الخريف 2025

مع انقضاء الصيف، يحل فصل الخريف رسميًا يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 ليستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة. 

ويعتبر الخريف فصلًا انتقاليًا مهمًا حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وتتراجع تأثيرات الموجات الحارة التي سيطرت على يوليو وأغسطس، ليعود الطقس معتدلًا نسبيًا خلال ساعات النهار، مع برودة نسبية ليلًا.

موعد بداية فصل الشتاء 2025

ومع نهاية الخريف يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ليستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة. 

ومع حلول الشتاء، تسيطر الأجواء الباردة بشكل أوضح، خاصة في المحافظات الشمالية والساحلية، حيث يلاحظ المواطنون الفوارق الملحوظة في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

يترقب المواطنون موعد بدء التوقيت الشتوي، وكانت الحكومة قد قدمت الساعة 60 دقيقة يوم الجمعة 25 أبريل الماضي ضمن تطبيق التوقيت الصيفي. 

ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، ليبدأ التوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

الانقلاب الصيفي وظواهره الفلكية

الانقلاب الصيفي من أبرز الظواهر الفلكية المميزة لفصل الصيف، حيث تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمال السماء. 

ويحدث ذلك عندما يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس بزاوية 23.5 درجة، وهو ما يؤدي إلى أطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الشمالي، بينما يعيش النصف الجنوبي أقصر نهار وأطول ليل في نفس التوقيت.

لماذا يتغير موعد الانقلاب الصيفي كل عام؟

رغم أن الانقلاب الصيفي يقع غالبًا بين 20 و22 يونيو، إلا أن تاريخه يختلف قليلًا بسبب عوامل عدة، منها الفرق بين السنة الميلادية (365 يومًا) والسنة المدارية (365.242199 يومًا)، إلى جانب إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات لتعويض الفارق، وتأثيرات الجاذبية للقمر والكواكب، والتغيرات الطفيفة في دوران الأرض. 

تحسن تدريجي في الطقس وتراجع الموجات الحارة

مع اقتراب شهر سبتمبر، تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تحسن تدريجي في الأجواء، خاصة بنهايات أغسطس، حيث يتراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي، وتبدأ الرياح الشمالية المعتدلة في السيطرة على الطقس. 

ومع بقاء 29 يومًا فقط على بداية الخريف فلكيًا، تدخل البلاد مرحلة العد التنازلي نحو أجواء أكثر اعتدالًا وانكسار حر الصيف القاسي.

تقرير جوي – انكسار الموجة شديدة الحرارة

تشهد البلاد بالفعل انكسار الموجة الحارة التي سيطرت خلال الأيام الماضية، مع دخول جبهة هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

السواحل الشمالية: أجواء لطيفة مائلة للحرارة، حيث تسجل الإسكندرية غدًا 29 درجة عظمى.

القاهرة الكبرى – الدلتا – مدن القناة حتى شمال الصعيد: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نسبيًا، مع تسجيل 35 درجة عظمى في القاهرة.

محافظات الصعيد: تستمر الأجواء شديدة الحرارة ولكن بدرجة أقل حدة، حيث تسجل العظمى بين 39 و41 درجة.

أما الرطوبة، فتبقى مرتفعة على السواحل الشمالية والدلتا، بينما تنخفض نسبيًا على القاهرة مقارنة بالأيام السابقة، هذه الأجواء متوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.

