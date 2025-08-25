قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: إغلاق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
بقائي: إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية.. وأي رهان على إضعافها خاسر
لماذا شرعت الصلاة؟.. الأزهر للفتوى: فرضها الله ليكون عباده في صلة دائمة به
مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟
محمد الباز: الإخوان ما زالوا عالقين في 30 يونيو ويهاجمون شعب غزة
خبطتين في الراس.. بيراميدز يتلقي أول هزيمة بالدوري ويفقد الشيبي بمواجهة الأهلي
وزير الإسكان يوجه بإنهاء أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بأفضل جَودة
أنغام تشارك صورا مع أبنائها بعد عودتها لمصر.. شاهد
فن وثقافة

أنغام تشارك صورا مع أبنائها بعد عودتها لمصر.. شاهد

أنغام واولادها
أنغام واولادها
سارة عبد الله

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها، على حالتها الصحية بعد عودتها إلى مصر، بصور شاركتها على انستجرام مع نجليها.

وظهر نجلي أنغام، في الصورة، في منزلها بالساحل الشمالي، كأول ظهور بعد عودتها من العلاج في ألمانيا. 

شقيق أنغام يكشف تفاصيل حالتها

كشف المؤلف الموسيقي خالد سليمان، تفاصيل حالة شقيقته النجمة أنغام، بعد انتشار خبر عودتها إلى مصر اليوم. 

وقال شقيق أنغام، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تواصل مع شقيقته أنغام، قبل يومين وأبلغها دعوات جمهورها ومحبيها لها، واطمأن على حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه لم يعلم خبر عودتها إلى مصر إلا اليوم وأنه لن يتمكن من استقبالها في مطار بالعلمين بالساحل الشمالي لأنه متواجد حاليا بالقاهرة، لكنه سوف يذهب لزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.

عودة أنغام 

أكدت مصادر مقربة من النجمة أنغام، عودتها إلى مصر في الثامنة مساء اليوم الإثنين 25 أغسطس، عبر مطار العلمين. 

وكشفت المصادر، أن أنغام سوف تستقر في منزلها بالساحل الشمالي، بعد استكمال رحلة علاجها في ألمانيا. 

حالة أنغام

كشف الإعلامي محمود سعد- كعادته- عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد زوال مرحلة الخطر وبدء تعافيها.

وقال محمود سعد، في فيديو له، اليوم، عبر "فيس بوك": "تواصلت مع راندا، مديرة أعمال أنغام، وأخبرتني بأن ننائج التحاليل جيدة، والأزمة مرت بسلام، وقريبا ستغادر ميونيخ لتعود إلى مصر".

ومَدَحَ محمود سعد، في مسيرة الفنانة أنغام، وأنها تستحق كل التقدير والاهتمام، مشيدا بدعم جمهورها لها خلال هذه الأزمة.

وسبق أن تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية، أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه؛ بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي، وكانت أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

الفنانة أنغام انغام عودة أنغام لمصر

