شوفك تأخر.. طرح أحدث أغاني مطرف المطرف

طُرحت اليوم، أغنية الفنان مطرف المطرف، الجديدة التي تحمل اسم شوفك تأخر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية شوفك تأخر لـ مطرف المطرف، من كلمات مشعل الذاير، ألحان عبدالسلام محمد، توزيع موسيقي زيد نديم.

أحدث أغاني مطرف المطرف

في شهر يناير 2025، طُرحت أغنية الفنان مطرف المطرف، التي تحمل اسم حاضر وتم، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية حاضر وتم لـ مطرف المطرف، من كلمات أحمد الصانع، ألحان مُبهم.

أغاني مطرف المطرف

في شهر فبراير الماضي، طرح الفنان مطرف المطرف، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم على حطت يدك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية على حطت يدك لـ مطرف المطرف، من كلمات خالد العامري، ألحان فهد الناصر، توزيع موسيقي المايسترو وليد الفايد.

في شهر مايو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان مطرف المطرف، الجديدة، والتي تحمل اسم يا مرتاحين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية يا مرتاحين لـ مطرف المطرف، باللهجة المصرية، من كلمات نادر عبدالله، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم.