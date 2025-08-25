شافكي المنيري تنعى عاطف كامل برسالة مؤثرة

علقت الإعلامية شافكي المنيري على خبر وفاة زميلها عاطف كامل إثر أزمة قلبية.

وكتبت شافكي المنيري في منشور مؤثر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “رحيل صاحب الحلم لو بطلنا نحلم نموت.. الزميل القدير عاطف كامل يودعنا بخبر حزين حقيقي”.

وأضافت: "كانت أحلامه وشغفه وحبه للإعلام كبيرة وكثيرة، وكنت أتمنى أن ينال تقديرًا وتكريمًا ومكانة أكبر، لأنه كان يستحق ذلك بالفعل. فهو من أبناء التليفزيون ونجوم ماسبيرو الذين حملوا الحلم والمهنية، وسعوا لتوصيل رسالة إعلامية مختلفة".

وتابعت: “أسماء محترمة مثلك لا تُنسى، وأتمنى أن تكون راضيًا. كنت قديرًا ومحترمًا، وبحساب الدنيا فإن الكنز الحقيقي هو أن يكون الاحترام عنوانك. وداعًا الزميل القدير عاطف كامل، وأتمنى أن يتم حتى إذاعة مقتطفات من مشواره وحلمه وبرنامجه الشهير لو بطلنا نحلم نموت.. رسالة خالدة يتركها لنا عاطف كامل وداعًا”.