الحلقة الثالثة من Just You .. اختفاء نهى ورسالة صادمة تهز سارة

شهدت الحلقة الثالثة من حكاية "Just You"، ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بطولة تارا عماد، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث التي جمعت بين الغموض والإثارة، حيث انطلقت من مشهد الحريق في عيد ميلاد صديقة سارة، ما دفع الجميع للهروب وسط حالة من الرعب، لتتأكد نهى (بسمة داوود) أن صديقتها سارة (تارا عماد) لا تتخيل المكالمات والرسائل الغامضة التي تصل إليها.

مشهد الانهيار بعد الحريق

وقفت سارة برفقة صديقتها نهى في الشارع وهما في حالة ذهول، بينما لم تتمالك سارة دموعها وانخرطت في البكاء، قبل أن تهدئها نهى وتؤكد لها أنها لن تتركها بمفردها. تقرر نهى أن تبيت معها في منزلها، بعد أن تطمئنها سارة وتطلب منها ألا تخبر والدتها بما حدث لأنها مريضة.

سليم في مواجهة غضب سارة

حين عادت سارة إلى منزلها، فوجئت بوجود سليم (عمرو جمال) جالسًا مع والدتها أمال (وفاء صادق)، لتنقلب عليها مشاعر الغضب وتطلب منه الرحيل وعدم مطاردتها. الأم بدورها اعتذرت له وطلبت منه تفهم ما تمر به ابنتها من ظروف صعبة.

كشف الأسرار والمرض النفسي

وفي غرفة سارة، تعترف نهى بأنها لم تكن تصدقها في البداية، لكنها سمعت بنفسها الصوت الذي يراسلها.

تطلب نهى من سارة مراجعة كل علاقاتها مؤخرًا لمعرفة هوية الشخص المجهول الذي يحاول السيطرة عليها، ثم تكشف لصدقتها ما قاله لها عامر، مهندس الـIT، بأنها كانت مريضة نفسيًا ومحجوزة في مصحة لمدة عام.

تنهار سارة باكية وتنفي الأمر، لتروي تفاصيل مؤثرة في مشاهد فلاش باك عن علاقتها القوية بوالدها الذي كان يعاني من مرض خبيث، وكيف تأثرت بوفاته بشدة، كما تعترف أنها بالفعل دخلت مصحة للعلاج النفسي بعد رحيله، لكنها خرجت متعافية تمامًا، وأنها بنفسها أخبرت عامر بهذه القصة قبل أن ترفض الزواج منه لعدم شعورها بالراحة معه.

- تضامن نهى وأسرار الأم مع سليم

تتعاطف نهى مع سارة وتحتضنها مؤكدة أنها لن تتركها. وبعد أن نامت سارة، جلست نهى مع والدتها أمال، التي روت لها تفاصيل عن حبها لزوجها الراحل، وكيف ترى في سليم نفس شخصيته وحنانه، وبينما تدخل الأم للنوم، تتلقى نهى مكالمة غامضة تزيد من الغموض.

- اختفاء نهى ورسالة صادمة

في صباح اليوم التالي، تصحو سارة لتكتشف اختفاء صديقتها من المنزل، وتبدأ رحلة بحث مع والدتها. يعثران على هاتف نهى وملابسها داخل الشقة، لكن دون أي أثر لها. لتصل فجأة رسالة جديدة إلى هاتف سارة تحمل كلمة واحدة: (نهى)، فتشعر برعب شديد من احتمال أن تكون صديقتها قد وقعت ضحية جديدة لهذا اللغز المرعب، وتترك النهاية الجمهور في حالة ترقب لما سيحدث لاحقا.

وتُعد "Just You – أنت وحدك" ثالث الحكايات في مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور القصة حول شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لموقف غامض بعد أن تتلقى رسائل غريبة عبر تطبيق واتساب من رقمها الشخصي، تكشف لها عن أحداث ستقع بالفعل في المستقبل. هذا الأمر يضعها في حالة من القلق والرعب، بينما يرفض من حولها تصديق ما يحدث، إلى أن تتأكد صديقتها نهى من صحة هذه الرسائل، لتبدأ الأحداث في التصاعد ضمن إطار من الغموض والتشويق.