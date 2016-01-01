ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

زوجة رامي عياش تنشر أول صورة لمولودتها ايانا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:47 م
رامي عياش وزوجته
رامي عياش وزوجته
سعيد فراج
شاركت داليدا زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ظهرت فيها للمرة الأولى مع مولودتها «ايانا» التي وضعتها الشهر الماضي.

وظهرت داليدا عياش في الصورة وهي تحمل ابنتها في سعادة، لتنهال عليها التعليقات من جمهور زوجها رامي عياش معربين عن إعجابهم بصورة طفلتهما.

وكانت داليدا عياش وضعت ابنتها «ايانا» أواخر يونيو الماضي، ولم تكشف عن أي صور لها، ويعد هذا أول ظهور إعلامي للمولودة.
زوجة رامي عياش تنشر أول صورة لمولودتها ايانا

ترشيحاتنا

العامري فاروق: الأهلي على قلب رجل واحد

فرنسا تهزم أوروجواي بثنائية وتتأهل لنصف نهائى المونديال..فيديو وصور

مدرب الأوروجواي يدخل تاريخ كأس العالم بعد مباراة فرنسا

ميدو يشيد بمدرب منتخب فرنسا في كأس العالم

علي ربيع يُرزق بابنته الأولى.. شاهد صورتها وتعرف على اسمها

ملخص وأهداف مباراة فرنسا وأوروجواي .. فيديو وصور

أزمة في كوريا الجنوبية لانخفاض نسب الإنجاب.. مولود لكل امرأة

موقف حضاري من جماهير أوروجواي رغم الخروج من كأس العالم

رانيا علوانى تنشر صورتها بصحبة الخطيب وأعضاء مجلس الأهلى

بكري: الإعلام أثر بالسلب على حركة المحافظين .. فيديو

10 معلومات عن كتاب فن اللامبالاة بعد اهتمام محمد صلاح بقراءته

زوجة تامر حسنى تبهر متابعيها بهذه الإطلالات الأنيقة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فيديو

والد الطفل المختطف بـ طوخ: الشرطة لعبت دورا فعالا فى عودة ابنى
اقتصادية النواب: برنامج الحكومة طموح ويجب تنفيذه .. فيديو
وزير البترول: نستهدف سداد مديونيات الشركاء الأجانب بالكامل فى 2019
البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو
بسنت فهمي: أم الشهيد بتكون فرحانة رغم قسوة الفراق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟