زوجة رامي عياش تنشر أول صورة لمولودتها ايانا

شاركت داليدا زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ظهرت فيها للمرة الأولى مع مولودتها «ايانا» التي وضعتها الشهر الماضي.



وظهرت داليدا عياش في الصورة وهي تحمل ابنتها في سعادة، لتنهال عليها التعليقات من جمهور زوجها رامي عياش معربين عن إعجابهم بصورة طفلتهما.



وكانت داليدا عياش وضعت ابنتها «ايانا» أواخر يونيو الماضي، ولم تكشف عن أي صور لها، ويعد هذا أول ظهور إعلامي للمولودة.