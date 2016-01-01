يوسف سيف يثير جدل مغردي تويتر بعد لقاء روسيا وكرواتيا

أثار يوسف سيف، معلق قناة "بي إن سبورتس" جدل رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد تعليقه على مباراة روسيا و كرواتيا في بطولة كأس العالم.



وبات هاشتاج يوسف سيف من بين الأكثر تداولا في مصر على موقع تويتر.



وهاجمت بعض الجماهير المعلق يوسف سيف بسبب بعض مقولاته خلال المباراة، بينما اعتبر البعض أنه تحدث عن بعض الأمور خارج المباراة.



وجاءت أغرب تعليقات المعلق القطري في مباراة روسيا و كرواتيا كالتالي:



- من يفوز في نصف النهائي سيذهب للنهائي.



- هناك بحر يطل على الملعب الذي يلعبون فيه.



- مدينة سوتشي عدد سكانها 300000 لكن لما يكون السواح موجودين يزداد العدد.



- الطويل الكرواتي صنع هدفًا والطويل الروسي يحاول القيام بما صنعه الطويل الكرواتي.



- بعد هدف ابو شعر طويل، روسيا إما أن تغادر روسيا أو تبقى في روسيا.



- احتفال فيدا بالهدف الغالي لكرواتيا ربما يكلفه الحصول على بطاقة صفراء.



جدير بالذكر أن منتخب كرواتيا تأهلت إلى المربع الذهبي لكأس العالم بعد الفوز على روسيا (4-3) في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (2-2).