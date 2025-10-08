ناقد رياضي: المدرب الأجنبي لا يحب «الدوشة».. والاستقرار سر نجاح الأهلي

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن هناك العديد من التقارير تشير إلى اقتراب الدنماركي جيس ثورب من تولي مهمة تدريب النادي الأهلي.

وأوضح الزهيري، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلاميان أحمد جلال وإيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أنه يرفض الجزم بصحة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تداول تقارير عديدة حول مدربين لم تتأكد صحتها.

وأضاف الزهيري أن المدرب القادم للأهلي يجب أن يتمتع بشخصية قوية وقدرة على تحمل ضغط الجماهير التي تبحث دائمًا عن الانتصارات والبطولات، مؤكدًا أن هذه الصفات ضرورية لأي مدير فني يسعى للنجاح في قيادة القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن المدرب الأجنبي عادةً لا يفضل الضوضاء والإثارة الإعلامية، موضحًا أن الاستقرار النفسي والتركيز على العمل داخل الملعب يمثلان العامل الأساسي لتحقيق البطولات.