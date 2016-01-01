استقالة بيكر الوزير بوزارة شئون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

قال مصدر حكومي بريطاني اليوم الاثنين إن ستيف بيكر الوزير بوزارة شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية استقال.



وكان ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ورئيس بيكر قد استقال أيضا في وقت سابق قائلا إن سياسات الحكومة تقوض موقفه التفاوضي مع بروكسل وإنها لن تعيد السيطرة على القوانين للبرلمان البريطاني