زوج يطعن زوجته بـ سكين لخلافات بينهما بـ البحيرة

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أبو المطامير من كشف غموض اصابة ربة منزل صغيرة فى السن "بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن"، حيث توصلت التحريات الى قيام زوحها بطعنها بسكين حاد بسبب خلافات زوجية بينهما تطورت لمشاجرة قام على اثرها بطعنها وإصابتها وتم نقل المصابة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو المطاميريفيد بوصول المدعوه "هبه .ر.ع.20 سنة "ربة منزل ومقيمة قرية الياسينيه بدائرة المركز مصابه "بجرح طعني شبه نافذ بالبطن"..وبسؤالها قررت أنها أثناء تواجدها بمطبخ منزلها سقطت أرضًا على سكين، ما أدى لإصابتها.



وعلى الفور وجه مدير الامن بتشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء محمد أنور هندى مدير إدارة البحث الجنائى وبمشاركة العقيد عبد القوى عمرو مفتش المباحث والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث المركز بسرعة التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.



وكشفت تحريات المباحث تبين وجود خلافات زوجيه بين المصابه وزوجها المدعو "شاكر .ع.ص.28 سنة" فلاح ومقيم بذات الناحيه قام على أثرها المذكور بالتعدي عليها بسلاح أبيض ( سكين ) كان بحوزته مما أدى لإصابتها.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وبحوزته الأداه المستخدمه ( سكين )، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه لذات السبب المشار إليه ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.